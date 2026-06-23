«Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время», - представитель Кремля

Кремль: стабильность российской экономики обеспечена «Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время», - представитель Кремля

Макроэкономическая стабильность экономики РФ обеспечена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет в настоящее время. Стабильность российской экономики обеспечена», - сказал Песков, указав на то, что «об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента» Владимира Путина с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.

Он отметил, что все экономики мира, в том числе российская, испытывают влияние колебаний цен на нефть.

«Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках - да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику», - сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил рост доли ненефтегазовых доходов в бюджете России. «Хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом в формирование бюджета нашей страны, растет и доля, все-таки, ненефтегазовых доходов», - пояснил он.

Песков также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские компании Ford и General Motors и другие автоконцерны могут вскоре развернуть производство вооружений.

«Здесь вполне все объяснимо. Собственно, были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого, США продолжают в значительном количестве продавать вооружение для Украины. Это тоже всем хорошо известно. И, конечно, запасы, все склады изрядно истощены. Поэтому нужно их восполнение», - сказал Песков.

«Происходит милитаризация экономики», - добавил он.