Корейским предпринимателям презентовали инвестиционные возможности Казахстана

В Сеуле состоялся круглый стол на тему «Инвестиционные возможности Казахстана для корейского бизнеса»

В столице Южной Кореи, городе Сеул состоялся круглый стол на тему «Инвестиционные возможности Казахстана для корейского бизнеса», организованный в рамках визита казахстанской делегации во главе с председателем Комитета по инвестициям МИД Габидуллой Оспанкуловым.

Как сообщила пресс-служба МИД Казахстана в пятницу, 8 мая, мероприятие объединило представителей государственных структур, национальных компаний, финансовых институтов и деловых кругов двух стран. В обсуждениях приняли участие порядка 50 ведущих корейских компаний, представляющих энергетический, промышленный, инфраструктурный, финансовый и технологический секторы.

Посол Казахстана в Сеуле Асет Исенали подчеркнул поступательное развитие казахстанско-корейского стратегического партнерства и растущий интерес южнокорейского бизнеса к экономике Казахстана.

Председатель Комитета по инвестициям МИД Казахстана Габидулла Оспанкулов отметил конкурентные преимущества Казахстана как крупнейшей экономики Центральной Азии, важного транспортно-логистического узла и надежной площадки для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Корейским партнерам были презентованы перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики, машиностроения, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, логистики и цифровых технологий.

Отдельный акцент сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который сегодня приобретает все большее значение как один из ключевых транзитных маршрутов между Азией и Европой.

Внимание участников вызвали возможности специальных экономических и индустриальных зон Казахстана, действующие меры государственной поддержки инвесторов, а также механизмы сопровождения проектов по принципу «одного окна».



В рамках выступлений были представлены инфраструктурные инициативы, проекты по локализации производств и перспективы совместной реализации высокотехнологичных производств с участием корейского капитала.

В ходе мероприятия отдельным блоком был презентован проект «Alatau City». Казахстанская сторона представила возможности привлечения передовых корейских технологий и инвестиций для развития современной городской инфраструктуры, промышленного и инновационного потенциала нового центра роста.

На полях круглого стола состоялся ряд двусторонних встреч с действующими и потенциальными инвесторами. Стороны обсудили конкретные проекты, перспективы расширения промышленной кооперации и новые направления взаимодействия.