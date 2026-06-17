Климатический саммит COP31 в Турции рассматривается как возможность отказа от ископаемого топлива Дженнифер Морган считает, что продвижение электрификации экономик с использованием чистых источников энергии имеет решающее значение

Кризис энергоснабжения, продолжающийся в мире уже более трёх месяцев из-за сбоев в торговых потоках через Ормузский пролив, вновь выдвинул на повестку дня экономические и стратегические издержки зависимости от ископаемого топлива. 31-я Конференция сторон (COP31), которая пройдет в ноябре в Турции, рассматривается как важный поворотный момент в деле перехода к чистой энергии и ускорения электрификации.



Бывший специальный посланник Германии по вопросам климата и старший научный сотрудник Школы Флетчера при Университете Тафтса Дженнифер Морган поделилась с корреспондентом «Анадолу» своими соображениями о проблемах в борьбе с изменением климата и климатическом саммите COP31, который Турция примет у себя в ноябре.



Отметив, что в мире существуют серьезные пробелы в борьбе с изменением климата, Морган заявила, что до подписания Парижского соглашения в 2015 году не было достигнуто прогресса на пути к достижению цели по ограничению роста глобальной температуры к концу столетия на уровне 1,5 градуса по сравнению со средними показателями доиндустриальной эпохи или удержанию его ниже 2 градусов.



По ее словам, в настоящее время глобальное повышение температуры может достичь 2,6 градуса.

«Хотя этот показатель по-прежнему остается неприемлемо высоким, без Парижского соглашения мы оказались бы в гораздо худшем положении, чем при вероятном повышении температуры на 4 градуса. Парижское соглашение действительно придало огромный импульс переходу к чистой энергии. Вместе с тем есть и недостатки. В последние дни, в частности, кризис в Ормузском проливе и связанные с ним события наглядно демонстрируют, что означает зависимость от ископаемого топлива. Мы видим, почему зависимость от нефти и газа настолько пагубна для стран с точки зрения экономической, энергетической и климатической безопасности. В прошлом страны считали, что им приходится выбирать между разными приоритетами. Теперь же совершенно ясно, что экономическую, энергетическую и климатическую безопасность можно обеспечить одновременно. Учитывая приближающийся цикл Эль-Ниньо и кризисы, разразившиеся по всему миру, я считаю, что настало время действовать», - сказал она.

Нынешний период представляет собой «идеальное окно возможностей» для усиления борьбы с изменением климата и ускорения перехода к чистой энергии.

«Мы видим, насколько нефть и газ могут быть дорогостоящими, ненадежными и загрязняющими окружающую среду, в то время как возобновляемые источники энергии являются доступными по цене, чистыми и доступными. Благодаря этой новой реальности в области экономики и энергетической безопасности правительства могут ускорить этот переход, внедряя необходимую инфраструктуру и политику», — добавила Морган.

Она считает, что продвижение электрификации экономик с использованием чистых источников энергии имеет решающее значение, и напомнил, что электрификация является одним из важнейших пунктов повестки дня Турции, выступающей в качестве председателя и принимающей стороны COP31.

Отметив, что Турция возглавляет повестку дня COP31, а Австралия будет председательствовать на переговорах, Морган заявила: «Использование повестки дня COP31 в качестве платформы для решений, способствующих увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии и ускорению отказа от ископаемого топлива, станет большой возможностью». В этом контексте то, что Турция и Австралия, возглавляя COP, будут служить примером своей национальной политикой, внесет вклад в глобальные усилия. Заявление председательства COP об обязательстве по отказу от угля не только повысит его авторитет, но и укрепит способность объединять страны вокруг конкретных решений».



Ученый также отметила, что на COP-31 можно добиться конкретных результатов в области механизмов справедливой трансформации, укрепления энергосетей и расширения доступа к чистой энергии.



«Мы вступаем в эпоху коалиции стран, стремящихся одновременно обеспечить экономическую и климатическую безопасность»



Коснувшись также Боннской климатической конференции, которая в настоящее время проходит в Германии и служит техническим мостом между климатическими саммитами COP30 и COP31, Морган сообщила, что переговоры в рамках этой встречи начались успешно.

Она добавила что, несмотря на попытки администрации президента США Дональда Трампа затормозить глобальные усилия по борьбе с изменением климата, в первую неделю встреч в Бонне Парижское соглашение и принцип «многосторонности» продолжают действовать.



Напомнив о том, что США — страна, которая исторически является крупнейшим источником выбросов в мире, — вышли из усилий по борьбе с изменением климата, а администрация Трампа приняла весьма активный подход, направленный на усиление глобальной роли американской нефти и газа, Морган отметила: «Мы видим последствия этого в Венесуэле, Иране, в ослаблении климатического законодательства внутри США и в кампаниях, направленных против ветровой энергетики. Однако в то же время эта ситуация не остановила прогресс других стран. На COP30 в Бразилии Парижское соглашение продолжало действовать, и были приняты важные решения. Тем не менее, эта ситуация требует от других стран взять на себя гораздо большую ответственность».



По ее мнению, в этом контексте Китай открыто заявляет о своём стремлении взять на себя лидирующую роль в климатических переговорах, решающим фактором станет то, как Китай сможет совместить свою модель «зелёного» экономического роста с климатическими переговорами и дипломатией.



Чрезвычайно важно, чтобы Китай поддержал глобальную инициативу по электрификации и ускорил инвестиции в возобновляемые источники энергии совместно с развивающимися странами.МСотрудничество с Европейским союзом (ЕС), африканскими странами и другими азиатскими странами имеет не менее критическое значение.

По ее мнению, нынешний период значительно отличается от прошлого: «Это не тот период, когда роль США (в борьбе с изменением климата) сможет взять на себя какая-то одна страна. Мы вступаем в эпоху коалиции стран, в которой более активный Китай, ЕС, средние державы и страны с растущей экономикой действуют сообща, стремясь одновременно обеспечить экономическое процветание, энергетическую безопасность и климатическую безопасность».

Германия не продвигается к достижению климатических целей

Оценивая также текущую климатическую политику правительства Германии, Морган напомнила, что около 58 % электроэнергии в стране производится за счёт возобновляемых источников и что в энергетический переход вкладываются значительные инвестиции.

Нынешнему правительству Германии «следует ускорить, а не замедлять переход к чистой энергии», Морган продолжила словами: «К сожалению, некоторые политические инициативы последнего времени ориентированы скорее на природный газ, чем на возобновляемые источники энергии. Если Германия хочет обеспечить себе преимущества на международной арене и поддержать свои успешные компании в сфере возобновляемой энергетики, ей следует уделять больше внимания возобновляемым источникам энергии, довести долю этих источников до 80 % и выполнить цели по сокращению выбросов парниковых газов, но независимые климатические консультационные организации в Германии отмечают, что в соответствии с текущей политикой правительства страна не находится на пути к достижению этих целей. «Поэтому Германии необходимо активизировать свои усилия в области чистой энергетики».

«У Турции и Германии есть огромный потенциал для расширения сотрудничества в области борьбы с изменением климата и перехода на чистую энергию», - резюмировала Дженнифер Морган.