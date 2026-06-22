Китай запретил госзакупку продукции 46 американских оборонных компаний

Emre Aytekin, Abdulrahman Yusupov
22 Июня 2026•Обновить: 22 Июня 2026
Власти Китая запретили приобретение продукции, произведенной 46 американскими оборонными компаниями, в рамках государственных закупок. Соответствующее уведомление распространило Министерство финансов КНР.
В числе включенных в перечень компаний Lockheed Martin Corp, Raytheon Missiles & Defense, General Atomics Aeronautical Systems, Boeing Defense, Space & Security, General Dynamics Land Systems и Javelin Joint Venture.
Согласно заявлению, данная мера утверждена в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами страны.
При этом в ведомстве отметили, что ограничение не распространяется на компании с американскими инвестициями, которые осуществляют деятельность в Китае.
Ограничение вступило в силу со дня публикации.