Капитализация 10 крупнейших компаний мира увеличилась на $4,2 трлн на фоне войны «Анадолу» приводит сводку о волатильности рыночной стоимости ведущих мировых корпораций с начала конфликта между США и Ираном

С момента начала войны между США/Израилем и Ираном совокупная рыночная капитализация десяти самых дорогих компаний мира увеличилась на 16,69% и 4 трлн 183 млрд долларов, достигнув 29 трлн 240 млрд долларов.

Согласно данным, собранным «Анадолу», с начала конфликта, который разгорелся после атак США и Израиля на Иран 28 февраля и перерос в полноценную войну с последующими ответными ударами Ирана, рыночная стоимость ведущих мировых корпораций демонстрировала неустойчивую динамику.

По состоянию на конец марта совокупный объем десяти крупнейших компаний по рыночной капитализации сократился на 4,30% и 1 трлн 77 млрд долларов по сравнению с уровнем закрытия торгов накануне эскалации, опустившись до 23 трлн 980 млрд долларов.

Благодаря рекомендациям «покупать» со стороны крупных инвестиционных банков, оптимистичным ожиданиям вложений в искусственный интеллект, а также потоку сообщений о снижении геополитических рисков, совокупная рыночная стоимость указанных компаний по итогам апреля выросла на 16,19% и 3 трлн 882 млрд долларов в месячном исчислении, достигнув 27 трлн 862 млрд долларов.

По состоянию на последнее закрытие торгов, то есть 8 мая, по сравнению с концом апреля стоимость этих компаний увеличилась на 4,94% и 1 трлн 377,5 млрд долларов, а их общая капитализация составила 29 трлн 240 млрд долларов.

Таким образом, по сравнению с показателями накануне войны, совокупная стоимость этих компаний выросла на 16,69% или 4 трлн 183 млрд долларов, превысив в сумме отметку в 29 трлн долларов.

Cтоимость Nvidia более 5 трлн долларов, Alphabet и Apple — более 4 трлн

Среди десяти самых дорогих компаний лидирует Nvidia с капитализацией 5 трлн 229 млрд долларов. Потеряв в марте 67 млрд 797 млн долларов, в апреле компания обновила рекорд, преодолев пятитриллионный рубеж. После волны фиксации прибыли в конце месяца Nvidia ненадолго утратила этот уровень, но затем вновь восстановилась и снова превысила отметку в 5 трлн долларов.

Ближайшим преследователем Nvidia стала Alphabet с капитализацией 4 трлн 834 млрд долларов. На третьей позиции разместилась Apple — 4 трлн 309 млрд долларов. Таким образом, рыночная стоимость Alphabet и Apple поднялась выше четырех трлн долларов.

Четвертое место в списке занимает Microsoft с капитализацией 3 трлн 84 млрд долларов, пятое — Amazon с 2 трлн 933 млрд долларов. За первой пятеркой следуют Broadcom (2 трлн 36 млрд долларов), TSMC (1 трлн 890 млрд долларов), Saudi Aramco (1 трлн 769 млрд долларов), Tesla (1 трлн 609 млрд долларов) и Meta (1 трлн 547,5 млрд долларов).

Стоимость Alphabet выросла более чем на 1 трлн долларов, потери понесла лишь Meta

Анализ динамики компаний с начала атак показывает, что самый сильный прирост в долларовом выражении продемонстрировала Alphabet. Рыночная стоимость корпорации за указанный период увеличилась на 1 трлн 65 млрд долларов.

За Alphabet по объему прироста следует Nvidia, прибавившая 923,6 млрд долларов. Стоимость Amazon выросла на 679 млрд долларов, Broadcom — на 521 млрд, Apple — приблизительно на 430 млрд, TSMC — на 234 млрд, а Microsoft — примерно на 167 млрд долларов.

За тот же период рыночная капитализация Saudi Aramco увеличилась на 158 млрд долларов, тогда как прирост Tesla составил 98 млрд 373 млн долларов.

Единственной компанией, потерявшей в капитализации за это время, стала Meta, которая уменьшилась на 92 млрд 627,63 млн долларов.

Если оценивать компании по относительному приросту стоимости с начала войны, то первое место занимает Broadcom с показателем 34,38%, за ней следуют Amazon (30,12%) и Alphabet (28,24%).

