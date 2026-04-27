Казахстан и ОАЭ обсудили инвестиции и сотрудничество в сфере ВИЭ

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев в рамках официального визита в ОАЭ провел встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, председателем правления «Masdar», генеральным директором «ADNOC», Султаном Ахмедом Аль Джабером.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, а также вопросы продвижения взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики.

Глава МИД Казахстана отметил устойчивую положительную динамику двустороннего экономического сотрудничества.

В частности, по итогам 2025 года ОАЭ вошли в пятерку крупнейших инвесторов в Казахстан с объемом инвестиций около 1,64 млрд долларов США. Также отмечен рост взаимной торговли.

Особое внимание было уделено проекту строительства ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области, реализуемому компанией «Masdar». Данный проект является одной из крупнейших инициатив в сфере возобновляемой энергетики в Центральной Азии и служит ярким примером стратегического партнерства между двумя странами.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы дальнейшего расширения проекта, включая увеличение мощности станции и внедрение современных решений по накоплению энергии.

Кошербаев подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества по новым направлениям, включая проекты в сфере «зеленого» водорода, локализацию производства и развитие цепочек добавленной стоимости, отметив, что данный визит придаст дополнительный импульс инвестиционному взаимодействию, включая реализацию совместных проектов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства.