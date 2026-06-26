Итальянское антимонопольное ведомство начало расследование в отношении Microsoft 365 Согласно сообщению итальянского ведомства, информация о повышении цены предоставлялась пользователям фрагментарно и недостаточно ясно

Антимонопольное ведомство Италии начало расследование в отношении компаний Microsoft Ireland Operations Ltd. и Microsoft S.r.l. по подозрению в недобросовестной коммерческой практике в связи с информированием потребителей о повышении стоимости подписки Microsoft 365.

Согласно сообщению итальянского ведомства, информация о повышении цены предоставлялась пользователям фрагментарно и недостаточно ясно. Кроме того, потребители не были должным образом уведомлены о том, что в сервис Microsoft 365 были интегрированы основанные на искусственном интеллекте функции Copilot и Designer.

Одним из вопросов, требующих расследования, является тот факт, что потребители автоматически переводились на более дорогой новый тарифный план подписки, если не расторгали свои договоры, - отмечается в сообщении.

По мнению антимонопольного органа, подобная практика может нарушать законодательство о защите прав потребителей.



В свою очередь Ассоциация по защите прав потребителей Италии (Codacons) заявила, что расследование вновь свидетельствует о недобросовестной практике крупных технологических компаний в сфере конкуренции и защиты прав потребителей.

В организации отметили, что в случае выявления нарушений рассчитывают на назначение Microsoft крупного административного штрафа. Кроме того, Codacons намерена добиваться в судебном порядке возврата средств пользователям, которые понесли финансовый ущерб из-за предполагаемой недобросовестной практики компании.