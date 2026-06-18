Иран заявил о восстановлении большинства нефтехимических мощностей

Иран восстановил около большинство своих мощностей по производству нефтехимической продукции, которые были утрачены или остановлены в результате нападения США и Израиля.

Об этом сообщает иранское информагентство ISNA со ссылкой на гендиректора Иранской нефтехимической инвестиционной компании Персидского залива (PGPIC) Мохаммада Шариатмадари.

По его словам, 89% нефтехимических предприятий, приостановивших работу из-за американо-израильских атак, возобновили производство.

Глава компании отметил, что некоторые заводы уже работают с превышением своей номинальной мощности. Шариатмадари добавил, что продолжаются активные работы по выводу остальных предприятий на плановые показатели.

Гендиректор акцентировал, что основной упор делается на модернизацию оборудования, повышение энергоэффективности и внедрение инновационных технологий.

Мохаммад Шариатмадари резюмировал, что мероприятия проводятся с привлечением передовых отечественных технологических разработок, что также призвано компенсировать потери в генерации энергии и обеспечить бесперебойную работу предприятий отрасли.