Иран заявил о восстановлении большинства нефтехимических мощностей

Abdulrahman Yusupov, Mustafa Melih Ahıshalı
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
Иран восстановил около большинство своих мощностей по производству нефтехимической продукции, которые были утрачены или остановлены в результате нападения США и Израиля.
Об этом сообщает иранское информагентство ISNA со ссылкой на гендиректора Иранской нефтехимической инвестиционной компании Персидского залива (PGPIC) Мохаммада Шариатмадари.
По его словам, 89% нефтехимических предприятий, приостановивших работу из-за американо-израильских атак, возобновили производство.
Глава компании отметил, что некоторые заводы уже работают с превышением своей номинальной мощности. Шариатмадари добавил, что продолжаются активные работы по выводу остальных предприятий на плановые показатели.
Гендиректор акцентировал, что основной упор делается на модернизацию оборудования, повышение энергоэффективности и внедрение инновационных технологий.
Мохаммад Шариатмадари резюмировал, что мероприятия проводятся с привлечением передовых отечественных технологических разработок, что также призвано компенсировать потери в генерации энергии и обеспечить бесперебойную работу предприятий отрасли.