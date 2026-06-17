Иранская нацвалюта резко укрепилась на фоне соглашения с США После начавшихся 28 февраля американо-израильских атак иранская валюта пережила историческое обесценивание

Заключение мирного соглашения между США и Ираном, направленное на прекращение конфликта и урегулирование разногласий между сторонами посредством дипломатии, способствовало резкому укреплению иранского риала более чем на 15% на свободном рынке.

Согласно данным платформы Pashizi, отслеживающей свободный валютный рынок Ирана, на прошлой неделе доллар торговался на пиковых значениях около 1 800 000 риалов (соответственно 180 000 иранских томанов). Текущий же курс американской валюты упал до диапазона 1 520 000 (152 000 томанов).

После начавшихся 28 февраля американо-израильских атак иранская валюта пережила историческое обесценивание на фоне беспрецедентного экономического давления. В те дни курс доллара США на свободном валютном рынке Ирана достиг рекордных 190 000 томанов.