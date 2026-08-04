Ирак рассчитывает экспортировать более 700 тыс. баррелей нефти в сутки в рамках соглашения с Турцией

Hamdi Yıldız, Abdulrahman Yusupov
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
В рамках соглашения, подписанного с Турцией, Багдад рассчитывает довести объем экспорта нефти до более чем 700 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил министр нефти Ирака Басим Мухаммед Худайир в интервью официальному иракскому информационному агентству INA.
Глава ведомства отметил, что 1 августа Ирак и Турция подписали «важное соглашение», предусматривающее продление действующих договоренностей в нефтяной сфере еще на один год.
По его словам, в течение этого периода стороны подготовят проект долгосрочного рамочного соглашения.
Министр указал, что в соответствии с ирако-турецким соглашением поставлена амбициозная цель - увеличить экспорт нефти с месторождений на юге Ирака через северные трубопроводы до уровня свыше 700 тыс. баррелей в сутки.