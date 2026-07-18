Ирак и Сирия договорились о возобновлении работы нефтепровода

Zeynep Katre Oran, Olga Keskin
18 Июля 2026•Обновить: 18 Июля 2026
Ирак и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий восстановление и ввод в эксплуатацию нефтепровода между двумя странами.
Документ был подписан в Вашингтоне в рамках заседания Делового совета США–Ирак главой иракской государственной нефтяной компании Basra Oil Company Бассемом Абдул- Каримом Насром и генеральным директором Сирийской нефтяной компании Юсефом Каблави.
На церемонии подписания меморандума также присутствовал министр энергетики США Крис Райт.
В Госдепартаменте США сообщили, что проект по восстановлению нефтепровода между Ираком и Сирией имеет стратегическое значение для региона.
В американском ведомстве приветствовали подписание меморандума, а также указали на то, что техническую и финансовую реализацию проекта будет осуществлять международный консорциум под руководством США.
Выступая на церемонии, посол США в Турции и специальный представитель по Сирии и Ираку Том Баррак заявил, что соглашения по нефтепроводу открывают путь к процессу, который сделает Ормузский пролив «второстепенным» с точки зрения поставок энергоносителей.
Нефтепровод, соединяющий район Киркука на севере Ирака с сирийским портом Банияс на побережье Средиземного моря, был выведен из эксплуатации после повреждений, полученных во время вторжения США в Ирак в 2003 году.