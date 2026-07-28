Интеграция таможенных систем Турции и Ирака позволит увеличить торговлю между странами Стороны поддерживают цели по увеличению объема двусторонней торговли до 30 миллиардов долларов

Включение пограничного пункта «Ибрагим Халил» в автоматизированную таможенную систему Ирака станет значительной поддержкой в достижении Турцией и Ираком цели по увеличению объема двусторонней торговли до 30 миллиардов долларов, заявил во вторник, 28 июля министр торговли Турции.

Выступая на заседании делового круглого стола «Турция—Ирак» в Анкаре, Омер Болат отметил, что экономические связи расширились в таких сферах, как торговля, инвестиции, подрядные работы, транспорт, оборона, туризм и сфера услуг.

По его словам, объем двусторонней торговли в настоящее время составляет около 17 млрд долларов, хотя ранее, после пандемии COVID-19 и в период высоких цен на энергоносители, он достигал 24 млрд долларов.

Болат отметил, что Ирак является пятым по величине торговым партнером Турции, добавив, что обе страны намерены в среднесрочной перспективе увеличить объем двусторонней торговли до 30 млрд долларов.

Министр напомнил, что турецкие подрядчики реализовали в Ираке 1 157 проектов на сумму 40 млрд долларов, что делает эту страну третьим по величине зарубежным рынком для турецких компаний.

Таможенная интеграция

Омер Болат подчеркнул важность подключения пограничного пункта «Ибрагим Халил» к Автоматизированной системе таможенных данных (ASYCUDA), внедренной правительством Ирака.

«Мы считаем, что как можно более скорое подключение таможенного пункта «Ибрагим Халил» к системе ASYCUDA внесет очень важный вклад в достижение нашей цели — увеличение объема торговли между Турцией и Ираком до 30 миллиардов долларов», — сказал министр.

Он добавил, что такая интеграция снизит неопределенность и ускорит торговле.

Болат также заявил, что Турция готова поддержать Ирак в процессе ратификации Конвенции TIR, и подчеркнул важность вступления в силу двусторонних соглашений о защите инвестиций и предотвращении двойного налогообложения.

Проект «Дорога развития»

Министр торговли Турции заявил, что недавние конфликты и геополитические события в Персидском заливе подчеркнули необходимость укрепления торговых, транспортных и энергетических коридоров.

Он призвал к обеспечению работы нефтепровода Киркук–Джейхан на полную мощность, строительству нового нефтепровода из Басры до турецкого терминала в Джейхане, а также к продвижению проекта «Дорога развития».

Планируемый коридор соединит иракский порт Гранд-Фау с Европой через Турцию.

«Мы считаем, что проект «Дорога развития» ускорит инвестиционную и подрядную деятельность в рамках турецко-иракских отношений за счет создания новых логистических центров и городов», — сказал он.

Болат также отметил, что соглашение о транзитных визах между Турцией и Саудовской Аравией, вступившее в силу 15 апреля, открыло торговые маршруты через Ирак в Саудовскую Аравию, Кувейт и другие страны Персидского залива.

Он добавил, что Турция хотела бы принять у себя в этом году очередное заседание Совместного экономико-торгового комитета Турции и Ирака.

Председатель Совета по внешнеэкономическим связям Турции Наиль Олпак призвал урегулировать различия в таможенных практиках между федеральным правительством и Курдской региональной автономией Ирака.

Он также призвал власти улучшить банковские каналы для торговых расчетов, ускорить процедуры оформления электронных виз и предоставлять бизнесменам многократные деловые визы.