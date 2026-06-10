В случае невыполнения инвестиционных обязательств компания обязана вернуть льготы, полученные в рамках соответствующих правовых норм, а также выполнить взятые на себя обязательства

Инвестиционное соглашение BYD в Турции и связанные с ним обязательства остаются в силе В случае невыполнения инвестиционных обязательств компания обязана вернуть льготы, полученные в рамках соответствующих правовых норм, а также выполнить взятые на себя обязательства

Министерство промышленности и технологий Турции заявило в среду, 10 июня, что инвестиционное соглашение, подписанное с китайским производителем электромобилей BYD, включая условия соглашения, а также обязательства и гарантии компании перед государством, остается в силе.

Ранее BYD объявила о планах по созданию в Турции производственного предприятия годовой мощностью 150 000 автомобилей. В рамках этого процесса после внесения компанией необходимой оплаты были проведены процедуры выделения земельного участка в провинции Маниса на западе Турции, и начался инвестиционный процесс.

Поскольку запланированный прогресс в реализации инвестиционного проекта не был достигнут в течение установленного времени, в начале 2026 года Министерство промышленности и технологий приостановило предоставление компании льгот.

Согласно информации, полученной агентством «Анадолу» от представителей министерства в отношении данного процесса, инвестиционное соглашение с компанией, условия, изложенные в соглашении, обязательства BYD и гарантии, предоставленные ею государству, остаются в силе.

Министерство продолжает осуществлять все процедуры в соответствии с официальными правилами и порядками.

В случае невыполнения инвестиционных обязательств компания обязана вернуть льготы, полученные в рамках соответствующих правовых норм, а также выполнить взятые на себя обязательства и гарантии.

Представители министерства заявили, что ни одна отечественная или иностранная компания не подвергается какой-либо дискриминации, добавив, что правила применяются одинаково ко всем компаниям и что общественные интересы надежно защищены на всех этапах процесса.