К настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тыс. тонн дизельного топлива, а также более 4 тыс. тонн бензина

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов К настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тыс. тонн дизельного топлива, а также более 4 тыс. тонн бензина

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, 18 вагонов с 971 тонной автомобильного бензина марки АИ-92 и 8 вагонов с 467 тоннами дизельного топлива в были отправлены 26 июня со станции Баладжар в направлении Беюк-Кясик.

Отмечается, что к настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тыс. тонн дизельного топлива, а также более 4 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

В то же время, к настоящему моменту из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 34 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречневой крупы и 414 тонн антрацита.