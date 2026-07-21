По состоянию на 1 июля текущего года золотые резервы сократились до 73,4 млн тройских унций

Золотые резервы Банка России сократились до минимума с февраля 2020 года По состоянию на 1 июля текущего года золотые резервы сократились до 73,4 млн тройских унций

Золотые резервы Банка России по состоянию на 1 июля текущего года сократились до 73,4 млн тройских унций. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой из данные регулятора.

Отмечается, что это минимальный показатель с февраля 2020 года, когда объем резервов составлял 73,3 млн тройских унций.



Сообщается, что снижение запасов продолжается с начала 2026 года.

На 1 января текущего года золотые резервы оценивались в 74,8 млн тройских унций. В феврале они уменьшились на 300 тыс. унций, к 1 апреля — до 74,1 млн унций. По состоянию на 1 мая объем резервов сократился еще на 500 тыс. унций, а спустя месяц — еще на 200 тыс. унций, до 73,7 млн тройских унций.

Кроме того, в марте была зафиксирована наиболее значительная за последние 13 лет динамика снижения доли золота в международных резервах России.

По данным Банка России, этот показатель уменьшился с 47,5% до 44,6%, что стало самым резким снижением с лета 2013 года.