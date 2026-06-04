В период с 1 сентября 2025 года по 31 мая 2026 года за рубеж продано 150 592 тонн фундука

За девять месяцев Турция получила доход от экспорта фундука в размере почти 2 миллиардов долларов В период с 1 сентября 2025 года по 31 мая 2026 года за рубеж продано 150 592 тонн фундука

За первые 9 месяцев сезона экспорта фундука 2025–2026 годов Турция получила доход в размере почти 2 миллиардов долларов.

В письменном заявлении Союза экспортеров фундука и продуктов из них Черноморского региона указано, что в период с 1 сентября 2025 года по 31 мая 2026 года за рубеж продано 150 592 тонн фундука на сумму 1 миллиард 982 миллиона 948 тысяч 564 долларов.

За аналогичный период прошлого года доход от экспорта 260 143 тонн орехов составил 2 миллиарда 128 миллионов 347 тысяч 469 долларов.