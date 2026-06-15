ЕС расширяет список санкций в отношении России Новые санкции ЕС нацелены на энергетические доходы России, военно-промышленный комплекс, пропагандистскую сеть и нарушения прав человека

Страны Европейского союза (ЕС) включили в санкционный список ещё 34 человека и 47 организаций в связи с нападениями России на Украину, её гибридными действиями и нарушениями прав человека.

В заявлении Совета ЕС сообщается, что были приняты новые ограничительные меры в ответ на нападения России на Украину, гибридные действия и действия, нарушающие международное право.

В заявлении отмечается: «Новые санкции ЕС нацелены на энергетические доходы России, военно-промышленный комплекс, пропагандистскую сеть и нарушения прав человека».

В рамках нового пакета в санкционный список включены еще 34 человека и 47 организаций: «Эти меры еще больше ограничат российский военно-промышленный комплекс, сократят энергетические доходы России, нацелившись на сеть теневого флота, и предотвратят распространение российской государственной пропаганды, легитимирующей гибридные угрозы и агрессивную войну».

В санкционный список добавлены 7 человек и 21 организация, поддерживающие военную и промышленную инфраструктуру России, в том числе компании, поставляющие российской армии беспилотные летательные аппараты и другое военное оборудование для использования в войне в Украине.

Доходы от энергетики по-прежнему остаются важным источником дохода для российской экономики, и сообщается, что в рамках пакета санкций в санкционный список включены 2 физических лица и 24 организации, связанные с транспортировкой и экспортом сырой нефти и нефтепродуктов из России.

Среди указанных лиц и организаций есть компании, связанные с российской сетью «теневого флота», которая, как указывается, используется для обхода санкций ЕС и представляет угрозу для безопасности на море и окружающей среды.

В рамках гибридной деятельности России в отношении ЕС и третьих стран в санкционный список были добавлены еще 10 человек и одна организация, среди которых журналисты, комментаторы и инфлюэнсеры, связанные с российскими государственными СМИ.

В заявлении также отмечается, что в связи с отравлением и смертью российского оппозиционного лидера Алексея Навального принято решение о введении новых санкций. В рамках этих мер в санкционный список включены 15 человек и одна организация, в том числе судьи, прокуроры, сотрудники служб безопасности, медицинский персонал и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Принято решение продлить срок действия существующих санкций, введенных в связи с незаконной аннексией Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2027 года.

На данный момент ЕС ввел 20 пакетов санкций против России в связи с войной. Работа над 21-м пакетом санкций также продолжается.

В рамках этих мер в отношении России действуют ограничения в широком спектре областей, включая торговлю, финансы, энергетику (в том числе нефть и уголь), промышленность, технологии, транспорт, товары двойного назначения и предметы роскоши, а также золото и алмазы.

Среди санкций также числятся запрет на поставки из России в ЕС сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, транспортируемых морским путем, исключение некоторых российских банков из международной платежной системы SWIFT и приостановка деятельности множества СМИ.

В санкционном списке ЕС числится более 2 500 лиц и организаций.