ЕС и его государства-члены с начала российско-украинского конфликта предоставили Киеву экономическую и военную помощь на сумму свыше 200 млрд евро, - Урсула фон дер Ляйен

ЕС перечислил первый транш из пакета помощи Украине объемом € 90 млрд ЕС и его государства-члены с начала российско-украинского конфликта предоставили Киеву экономическую и военную помощь на сумму свыше 200 млрд евро, - Урсула фон дер Ляйен

Европейский союз перечислил первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках кредитной программы поддержки Украины общим объемом 90 млрд евро. Об этом сообщили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта, выступая на Конференции по восстановлению Украины, которая открылась в польском Гданьске.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС и его государства-члены с начала российско-украинского конфликта предоставили Киеву экономическую и военную помощь на сумму свыше 200 млрд евро. Она отметила, что из предусмотренного на 2026–2027 годы пакета кредитной поддержки объемом 90 млрд евро уже перечислен первый транш в размере 3,2 млрд евро.

Кроме того, Фон дер Ляйен сообщила, что ситуация на поле боя меняется в пользу Украины.

«При поддержке Европы украинская оборонная промышленность демонстрирует, что способна опередить российскую по уровню инноваций. В настоящее время Украина производит беспилотные летательные аппараты в масштабах, которые соответствуют или даже превосходят производственные мощности России», — сказала она.

Глава Еврокомиссии назвала «историческим моментом» открытие первого переговорного кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также отметила прогресс Киева в вопросе интеграции в Единую зону платежей в евро (SEPA) и Единый рынок ЕС.

Фон дер Ляйен напомнила, что на Конференции по восстановлению Украины, состоявшейся в 2025 году в Риме, был создан Европейский фонд для Украины, который теперь готов приступить к работе.

По ее словам, через этот фонд, сформированный при участии ЕС, Польши, Франции, Германии и Италии, будут финансироваться инвестиции в наиболее стратегические для будущего Украины отрасли, включая чистую энергетику и инфраструктуру.

«В этом году фонд сможет мобилизовать до 500 млн евро, а в перспективе рассчитывает достичь объема в 1 млрд евро», — отметила она.

- «ЕС готов содействовать переговорному процессу»

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в свою очередь, утверждает, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а Киев продемонстрировал готовность к немедленному прекращению огня и дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и прочного мира.



По его словам, санкции ЕС против России направлены на вовлечение Москвы в «добросовестные переговоры».

«ЕС готов внести вклад в этот процесс, однако именно Украина будет определять условия всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Никто не может говорить от имени Украины. Только украинцы могут говорить от имени украинского народа», — подчеркнул Кошта.