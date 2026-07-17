Россия сохранила позицию второго крупнейшего поставщика СПГ в ЕС в первом квартале года с долей 17,3% в импорте

ЕС, несмотря на санкции против российского газа, продолжает получать СПГ из России Россия сохранила позицию второго крупнейшего поставщика СПГ в ЕС в первом квартале года с долей 17,3% в импорте

Несмотря на санкции, введенные после начала российско-украинской войны, Европейский союз продолжает импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ).

Согласно данным Eurostat, общий импорт СПГ в ЕС в первом квартале текущего года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордного уровня. По сравнению с первым кварталом 2021 года, то есть до начала войны, рост составил 121%.

В то же время импорт природного газа по трубопроводам в первом квартале вырос лишь незначительно по сравнению с прошлым годом, а по отношению к довоенному периоду сократился почти вдвое, что связано с переориентацией Евросоюза на СПГ.

До начала войны США обеспечивали 24,1% импорта СПГ в ЕС, а Россия — 21,2%. Однако в первом квартале текущего года доля США выросла до 57,4%, тогда как доля России снизилась до 17,3%. Несмотря на это, Россия сохранила статус второго крупнейшего поставщика СПГ в Евросоюз.

Ключевую роль в сохранении позиций России на европейском рынке играет завод «Ямал СПГ», который обеспечивает основную часть поставок российского СПГ в Европу.

По данным аналитической компании Kpler, в первой половине текущего года поставки с «Ямал СПГ» в страны ЕС достигли рекордных 9,9 млн тонн, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, объем поставок с предприятия вырос с 7,7 млн тонн в первом полугодии 2021 года до 9,9 млн тонн в первом полугодии текущего года, увеличившись примерно на 29% по сравнению с довоенным уровнем.

ЕС реализует поэтапный отказ от российского СПГ

После начала войны России против Украины Евросоюз значительно расширил энергетические санкции, однако ограничения на импорт российского СПГ оказались менее жесткими, чем в отношении других энергоресурсов.

В июне 2024 года ЕС запретил перевалку российского СПГ через европейские порты в третьи страны, однако импорт для внутреннего потребления государств-членов под действие этих ограничений не подпал.

Вместе с тем в этом году Евросоюз утвердил решение о полном прекращении импорта российского СПГ к 2027 году.

«Рекордные поставки с "Ямал СПГ" нас не удивляют»

Глобальный эксперт по рынку СПГ лондонской компании ICIS Эд Кокс заявил в беседе с корреспондентом Anadolu, что поставки российского СПГ остаются высокими, хотя роль России в энергоснабжении Европы существенно сократилась по сравнению с прошлым.

По его словам, значительные объемы поставок с завода «Ямал СПГ» были ожидаемыми, поскольку основаны главным образом на долгосрочных контрактах.

«Рекордные поставки с "Ямал СПГ" в Европу нас не удивляют. Наши данные показывают, что предприятие работает с высокой загрузкой. Ограничения ЕС, введенные в апреле в отношении краткосрочных контрактов, оказали лишь ограниченное влияние, поскольку большая часть экспорта "Ямал СПГ" осуществляется по долгосрочным соглашениям», — отметил Кокс.

Он подчеркнул, что пока не наблюдает изменений в планах ЕС по поэтапному отказу от российского СПГ.

«Если экспорт СПГ из Катара через Ормузский пролив останется ограниченным, может усилиться давление с целью отсрочить реализацию этого решения. Однако, несмотря на возможные риски для поставок, ЕС не отказывается от намерения прекратить зависимость от российского СПГ из-за войны в Украине», — сказал эксперт.

По мнению Кокса, одним из главных выгодоприобретателей европейского отказа от российского газа стали США.

«Мы ожидаем, что в ближайшие годы доля США в импорте СПГ Европой продолжит увеличиваться», — добавил он.

Эксперт также отметил, что растущая зависимость Европы от СПГ усиливает конкуренцию с азиатскими покупателями, создавая определенные риски, однако при стабилизации рынка и снижении цен может открыть новые возможности.



«Главным экономическим выгодоприобретателем стала Америка»

Старший аналитик Kpler по рынкам СПГ и природного газа Шарль Костерусс отметил, что, существенно сократив зависимость от российского трубопроводного газа, Евросоюз переориентировался на американский СПГ.

«Большая часть утраченных объемов российского трубопроводного газа была заменена поставками американского СПГ. Если доля российского СПГ в импорте ЕС остается примерно на прежнем уровне, то доля американского СПГ выросла с 27% в 2021 году почти до 60% в 2025 году», — сказал он.

По словам Костерусса, российский СПГ долгое время оставался для Европы надежным и относительно недорогим источником поставок.

Он напомнил, что долгосрочные контракты объемом около 12–15 млн тонн в год, импорт по которым пока остается разрешенным, прекратят действовать с 1 января 2027 года.

«Найти альтернативных поставщиков, способных обеспечить столь же стабильные и доступные по цене объемы, будет непросто. Вопрос инфраструктуры уже менее актуален, поскольку за последние годы, в том числе под влиянием войны, ЕС значительно расширил мощности по регазификации», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что главным экономическим победителем переориентации Европы на СПГ стали США.

«Можно сказать, что именно США извлекли наибольшую выгоду из этого процесса. Главные причины — ввод новых мощностей по сжижению газа за последние три-четыре года и высокая гибкость американского экспорта», — заявил Костерусс.

Эксперт исследовательской компании Energy Aspects по рынкам газа и СПГ Мэтт Дринкуотер также отметил, что высокие объемы поставок с «Ямал СПГ» объясняются продолжающимся исполнением действующих долгосрочных контрактов до вступления в силу запрета ЕС.

По его словам, обязательства европейских компаний по уже заключенным договорам, а также вызванное конфликтом на Ближнем Востоке сокращение мирового предложения СПГ являются основными факторами, затрудняющими полный отказ от российского газа.

«Использование российского газа в качестве политического инструмента в 2021–2022 годах обошлось европейской экономике очень дорого. Поэтому желания возвращаться к российскому газу практически нет. Кроме того, между "Газпромом" и его бывшими европейскими клиентами сохраняются серьезные обязательства, связанные с решениями международного арбитража. Вряд ли эти проблемы удастся решить быстро и легко», — заключил Дринкуотер.