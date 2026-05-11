ЕС готовит новые санкции против российского «теневого флота»

Европейский союз в рамках нового пакета санкций против России планирует нацелиться на так называемый «теневой флот», перевозящий нефть, а также на банки и компании.

Как сообщает интернет-издание Politico, официальные лица ЕС работают над новым пакетом ограничительных мер в отношении России.

Одним из ключевых элементов пакета станут ограничения против танкеров из российского «теневого флота», который, как утверждается, используется Москвой для экспорта сырой нефти в обход западных ограничений. Ожидается, что 21-й пакет санкций, который может быть объявлен в конце июня или начале июля, также затронет российские банки, «финансовые учреждения, предприятия военно-промышленного комплекса и компании, занимающиеся продажей похищенного украинского зерна».

В рамках этого пакета может быть рассмотрен и вопрос о введении ограничений против главы Русской православной церкви, патриарха Московского Кирилла.

Кроме того, в ходе обсуждений нового пакета, как ожидается, вновь будет поднят вопрос о запрете на предоставление морских услуг российским судам. Ранее такие меры блокировали Мальта и Греция.

В результате конфликта ЕС к настоящему времени ввел против России 20 пакетов санкций.

В рамках ограничительных мер в отношении России действуют запреты и ограничения в широком спектре сфер, включая торговлю, финансы, энергетику, в том числе нефть и уголь, промышленность, технологии, транспорт, товары двойного назначения и предметы роскоши, а также золото и алмазы.

Среди санкций также запрет на импорт в ЕС российской сырой нефти, перевозимой морским путем, и некоторых нефтепродуктов, отключение ряда российских банков от международной платежной системы SWIFT, а также приостановка деятельности большого числа вещательных организаций.

«Теневым флотом» называют сотни танкеров, которые, как утверждается, Россия использует для экспорта сырой нефти в обход западных ограничений. Утверждается, что этот флот состоит из устаревших и технически неблагополучных судов.