В рамках двухдневной программы визита в Брюссель министр торговли Турции Омер Болат проводит встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц ЕС

Европейская автомобильная отрасль поддерживает включение Турции в программу «Made in EU» В рамках двухдневной программы визита в Брюссель министр торговли Турции Омер Болат проводит встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц ЕС

Министр торговли Турции Омер Болат в ходе встречи с представителями европейских автопроизводителей заявил, что общий подход к полному и безусловному включению Турции в политику Европейского союза (ЕС) «Made in EU» вызывает удовлетворение.

Болат опубликовал сообщение о своих встречах в Брюсселе в социальной сети американской компании X.

«Мы встретились с генеральным директором Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Сигрид де Врис и представителями компаний-членов ACEA», — написал министр, отметив, что в ходе встреч они обсудили политику ЕС «Made in EU» и её влияние на автомобильную экосистему Турции и ЕС.

Болат подчеркнул, что инвестиции европейских автопроизводителей, работающих в Турции на протяжении многих лет, являются конкретным проявлением глубокой промышленной интеграции, развивающейся на основе Таможенного союза, и партнерства, основанного на взаимном доверии.

По его словам, представители автомобильной отрасли единодушно поддерживают полное и безоговорочное включение Турции в политику «Made in EU»: «Мы будем продолжать все наши усилия, направленные на укрепление и развитие автомобильной отрасли, которая составляет основу нашей торговой интеграции с ЕС, при поддержке нашего частного сектора».

В рамках двухдневной программы визита в Брюссель Болат проводит встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц ЕС.