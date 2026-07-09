«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», – сообщили в ведомстве

Дефицит бюджета России составил 5,73 трлн руб. «Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», – сообщили в ведомстве

Дефицит федерального бюджета России по итогам января – июня 2026 года, по предварительной оценке, составил 5,7 трлн руб. (2,5% ВВП). Доходы бюджета достигли 18,6 трлн руб. Расходы составили 24,3 трлн руб.Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на Минфин РФ.

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, доходы федерального бюджета за шесть месяцев выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поступления ненефтегазовых доходов выросли на 16,3% , до 14,9 трлн руб.



Нефтегазовые доходы за январь – июнь составили 3,6 трлн руб., снизившись на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В министерстве объяснили это главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.

Бюджетные расходы в России в последние годы значительно выросли, в частности, за счет расходов на оборонную промышленность.