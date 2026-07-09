Дефицит бюджета России составил 5,73 трлн руб.

Olga Keskin
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Дефицит федерального бюджета России по итогам января – июня 2026 года, по предварительной оценке, составил 5,7 трлн руб. (2,5% ВВП). Доходы бюджета достигли 18,6 трлн руб. Расходы составили 24,3 трлн руб.Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на Минфин РФ.
«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов», – сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, доходы федерального бюджета за шесть месяцев выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поступления ненефтегазовых доходов выросли на 16,3% , до 14,9 трлн руб.
Нефтегазовые доходы за январь – июнь составили 3,6 трлн руб., снизившись на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В министерстве объяснили это главным образом падением мировых цен на нефть в предыдущие периоды.
Бюджетные расходы в России в последние годы значительно выросли, в частности, за счет расходов на оборонную промышленность.