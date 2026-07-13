Грузооборот морских портов России вырос на 5,8% Ассоциация морских торговых портов РФ обнародовала данные по грузообороту за январь-июнь

Грузооборот морских портов России за шесть месяцев 2026 года вырос на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 451,5 млн тонн.

Такие данные Ассоциация морских торговых портов РФ привела в понедельник, 13 июля со ссылкой на АО «Морцентр».

Так, объем перевалки сухогрузов в российских морских портах за январь-июнь 2026 года вырос на 9,1% и составил 224,3 млн тонн. Перевалка грузов в контейнерах составила 103,7% от уровня прошлого года. Перевалка контейнеров в ДФЭ выросла на 102,6% и составила 2.784.554 единиц.

Объем перевалки наливных грузов, по данным «Морцентра», вырос на 2,8% - до 227,1 млн тонн. Перегрузка сжиженного газа, нефти и пищевых грузов увеличилась, химических и нефтепродуктов – сократилась.

Общий объем перевалки экспортных грузов составил 354,7 млн тонн, что на 5,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импортных грузов перегружено 21,3 млн тонн - на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Перевалка транзитных грузов сократилась на 6,1% до— 34,2 млн тонн, каботажных выросла на 22,3% — до 41,3 млн тонн.

Среди морских бассейнов наибольший рост зафиксирован в Каспийском — грузооборот достиг 5,3 млн тонн, увеличившись на 59,7%. Также значительно выросли показатели Арктического бассейна — до 51,2 млн тонн. Прирост составил 15%. Перевалка в Дальневосточном бассейне выросла на 11,8% - до 132,7 млн тонн, в Азово-Черноморском бассейне – на 6,3% - до 132,0 млн тонн. Снижение зафиксировано только в Балтийском бассейне, где показатель сократился на 4,2% — до 130,3 млн тонн.

Ассоциация морских торговых портов объединяет 76 отраслевых организаций и предприятий морского транспорта России. Основной задачей Ассоциации является координация усилий профессионального сообщества по созданию условий для эффективного развития предприятий морского транспорта и реализации транспортного потенциала России. В состав АСОП входят ведущие морские торговые порты, экспедиторские и агентские компании, научно-исследовательские институты и учебные заведения морского транспорта.

