Госминистр Великобритании по вопросам торговли: Стремимся удвоить объем торговли с Турцией Объем торговли между Турцией и Великобританией составляет 28 миллиардов фунтов стерлингов в год - отметил Крис Брайант

Государственный министр Великобритании по вопросам торговли Крис Брайант заявил: «Объем торговли между Турцией и Великобританией составляет 28 миллиардов фунтов стерлингов в год, и в ближайшие годы мы хотим удвоить этот показатель».

Отвечая на вопросы корреспондента «Анаолу», Брайант отметил, что Европу можно представить как две стороны одной книги, добавив, что Турция и Великобритания находятся на двух противоположных концах Европы и, как члены НАТО, имеют огромное значение друг для друга.

Выразив мнение, что у Турции и Великобритании очень много общего, министр сказал: «Например, у Турции есть сильные традиции в музыке и кино, как и у Великобритании».

Он отметил, что объем торговли между Турцией и Великобританией составляет 28 миллиардов фунтов стерлингов в год, и что в ближайшие годы они намерены удвоить этот показатель, после чего продолжил:

«В обеих странах есть сильные оборонные секторы, и мы стремимся к более тесному сотрудничеству в этих областях. Кроме того, в начале этого года, в январе, я был в Украине. Я видел один из мостов, разрушенных, когда русские пытались продвинуться на Киев. Сейчас этот мост восстановлен: при его строительстве использовалась британская сталь, произведенная в Шотландии, и британские инженерные технологии, но строительные работы выполняли турецкие подрядчики. Это действительно отличный пример партнерства. Особенно в сложных регионах мира мы часто видим, насколько тесно могут сотрудничать британские и турецкие компании в сфере строительства. «Именно это мы хотим видеть и в будущем», - добавил он.

- Между Турцией и Великобританией по-прежнему существует множество секторов, в которых объем торговли остаётся недостаточным

Брайант отметил, что в настоящее время между Турцией и Великобританией по-прежнему существует множество секторов, в которых объем торговли остаётся недостаточным.

По его словам, сектор услуг занимает первое место среди них: «В таких областях, как образование, дизайн, реклама и многих других, мы можем совместно осуществлять гораздо больше проектов. Именно эти вопросы я сейчас обсуждаю с министром торговли Омером Болатом и заместителем министра торговли Мустафой Тузчу», — сказал он.

Рассказывая о том, что они уделяют пристальное внимание практически всем странам региона, Брайант отметил:

«В ближайшие несколько недель я также посещу Азербайджан и Казахстан. Там тоже есть значительные возможности, и я знаю, что турецкие компании уже активно работают в этих регионах. Как я уже говорил ранее, Турция и Великобритания создают уникальное партнерство. Действуя сообща, мы можем продвигать дела так, как это не удается некоторым странам. Я совершенно уверен, что к концу года мы достигнем гораздо более всеобъемлющего и продвинутого соглашения о свободной торговле».

В прошлом соглашения о свободной торговле в основном были сосредоточены на торговле такими товарами, как продукты питания, сельскохозяйственная продукция и мебель, и подчеркнул, что сегодня такие сферы, как технологии, цифровая экономика, услуги, образование, реклама, дизайн и строительство, стали не менее важными, чем эти секторы.

— Мы стремимся создать соглашение о свободной торговле, отвечающее потребностям современных экономик

Брайант заявил, что они хотят включить в новое соглашение о свободной торговле новые секторы, которые до сих пор не были частью существующих соглашений, и отметил, что это нелегко, а переговоры проходят в сложных условиях.

Он сообщил, что провел с турецкими партнерами всесторонние переговоры по этим вопросам: «Мы стремимся разработать соглашение о свободной торговле, отвечающее потребностям современной экономики».



Подчеркнув, что соглашения между Турцией и Великобританией, отражающие лишь экономические отношения прошлого, будет недостаточно, Брайант указал на необходимость сосредоточиться на экономике будущего.



«Нам нужно подумать о том, как будет выглядеть мир в 2050, 2070 и 2080 годах. Я верю, что если нам удастся успешно реализовать это соглашение о свободной торговле, перед нами откроются очень перспективные возможности», — подчеркнул британский министр.



Выразив гордость за отношения между Турцией и Великобританией, Брайант добавил, что они стремятся вывести сотрудничество между двумя странами на новый уровень.