Глава Ryanair Майкл О'Лири предупредил о банкротствах в европейской авиаотрасли Конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива вызвали шок в авиаотрасли Европы

Растущие цены на авиатопливо из-за конфликтов на Ближнем Востоке и сбоев в Ормузском проливе могут привести многие европейские авиакомпании на грань банкротства.

Об этом телеканалу CNBC заявил генеральный директор крупнейшей европейской бюджетной авиакомпании Ryanair Group Майкл О'Лири.

По его словам, авиаотрасль сталкивается с геополитическими рисками, связанными с Ближним Востоком, и растущим ценовым давлением.

Глава компании привлек внимание к росту цен на авиатопливо (Jet A-1) с 80 долларов за баррель до более чем 150 долларов. «Если цены останутся на этом уровне в июле, августе и сентябре, вы увидите, как европейские авиакомпании одна за другой обанкротятся», - отметил О'Лири.

Он подчеркнул, что ирландская Ryanair застраховала себя от рисков, зафиксировав цены на 80% своих потребностей в топливе. Однако, по его прогнозам, конкуренты компании из-за слабого хеджирования позиций (способ снизить риски, связанные с резкими изменениями цен на товары, курсы валют или процентные ставки) окажутся в серьезном финансовом кризисе.

О'Лири добавил, что Ryanair использует свое сильное финансовое положение для сдерживания цен на билеты, что еще больше усилит давление на конкурентов.

Глава авиакомпании также сообщил, что изначально ожидавшийся на июнь кризис поставок авиатоплива, согласно последним данным от топливных компаний, пошел на спад. Основываясь на переговорах с поставщиками, компания не ожидает перебоев до конца июня. «Ормузский пролив необходимо как можно скорее открыт для судоходства. В таких зависимых от кувейтской нефти рынках, как Великобритания, риск снижается, однако ситуация остается напряженной», — отметил О'Лири.

Блокада Ормузского пролива привела к росту затрат

Конфликт на Ближнем Востоке, начавшийся 28 февраля, и перекрытие стратегически важного Ормузского пролива вызвали шоковые волны на европейских энергетических рынках и в авиационной отрасли.

Данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) показывают, что цены на авиатопливо растут с исторической скоростью.

Согласно индексу IATA Jet Fuel, глобальные цены, находившиеся 27 февраля на уровне 99,4 доллара за баррель, уже через месяц после начала войны, к 3 апреля, взлетели на 110% — до 209 долларов.

В Северо-Западной Европе цены CIF (включая фрахт и страховку) достигли рекордных 216,9 доллара за баррель. Хотя по состоянию на 24 апреля цены снизились до 179,46 доллара, они остаются значительно выше докризисного уровня.

В центре кризиса — блокада Ормузского пролива, главной артерии мировой нефтяной торговли. Из-за сбоя торговых потоков после начала войны 28 февраля произошли масштабные перебои в поставках 15 млн баррелей сырой нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов в сутки. Это создало серьезный дефицит предложения и ценовое давление на авиаотрасль.

Нестабильность на Ближнем Востоке спровоцировала рост цен не только на авиатопливо, но и на природный газ и сырую нефть. С 28 февраля Европейский союз столкнулся с дополнительными расходами на импорт энергии в размере около 24 млрд евро.

В отрасли начались перебои и дополнительные сборы

НПЗ Европейского союза, способные покрывать около 70% потребностей в авиатопливе за счет собственных ресурсов, а в остальной части в значительной степени зависящие от стран Ближнего Востока и Персидского залива, столкнулись с риском «дефицита» из-за сбоев в цепочках поставок.

Удвоение затрат на топливо нарушило операционный баланс по всему континенту, вынуждая авиакомпании сокращать мощности и массово отменять рейсы.

Перед лицом растущего ценового давления ведущие европейские авиакомпании пересматривают свои операционные стратегии.

Немецкая авиакомпания Lufthansa в рамках целей по экономии топлива исключила из своего расписания до октября 20 тыс. рейсов на короткие дистанции.

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet объявила, что в марте столкнулась с дополнительным счетом за топливо в размере 25 млн фунтов стерлингов. Компания прогнозирует убыток в первом полугодии в размере от 540 до 560 млн фунтов стерлингов и намекнула на повышение цен на билеты наряду с сокращением мощностей.

Скандинавские авиалинии (SAS) отменили тысячу рейсов из-за роста затрат, а нидерландская KLM приняла решение сократить свои мощности на 80 рейсов. Группа Air France-KLM ввела «дополнительный топливный сбор» в размере 100 евро на пассажира на дальнемагистральных рейдах для покрытия растущих расходов.

ЕС подготовил комплексный план чрезвычайных мер

Европейский союз подготовил комплексный план чрезвычайных мер в ответ на энергетический кризис, вызванный углублением конфликтов на Ближнем Востоке и сокращением предложения в Ормузском проливе.

После предупреждений авиакомпаний и главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что «Европа может столкнуться с риском дефицита авиатоплива в ближайшее время», Еврокомиссия представила план «AccelerateEU».

План, разработанный после того, как зависимость от импортного ископаемого топлива во второй раз за последние пять лет привела к крупному кризису, нацелен на максимальное усиление координации между аэропортами и авиакомпаниями.

Согласно плану, будет обеспечена более жесткая координация на уровне ЕС в энергетической сфере. Планируется усилить сотрудничество в таких областях, как заполнение газовых хранилищ, использование нефтяных запасов, национальные чрезвычайные меры и обеспечение поставок авиатоплива и дизеля. Чрезвычайные меры стран-членов, включая производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов, будут тесно координироваться.

Для мониторинга производства, импорта, экспорта и уровня запасов транспортного топлива по всему ЕС будет создана новая «Топливная обсерватория».

Благодаря этому механизму возможные перебои с топливом будут быстро выявляться, а в чрезвычайных ситуациях будет обеспечиваться сбалансированное распределение топлива.

Аналитики отмечают стратегическую важность этих шагов ЕС, но также указывают на ограниченность плана. По мнению экспертов, «AccelerateEU» направлен не столько на прямое снижение цен на авиатопливо, сколько на предотвращение разрывов в цепочках поставок и недопущение возможного физического дефицита топлива.