«У нас системно значимые банки должны будут подключится и крупные торговые предприятия для приема. Технологически все готово, мы к этому этапу проводили большую подготовительную работу», - Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ РФ заявила о готовности к широкому использованию цифрового рубля «У нас системно значимые банки должны будут подключится и крупные торговые предприятия для приема. Технологически все готово, мы к этому этапу проводили большую подготовительную работу», - Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о готовности РФ к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября. Об этом глава Банка России заявила на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.

«У нас системно значимые банки должны будут подключится и крупные торговые предприятия для приема. Технологически все готово, мы к этому этапу проводили большую подготовительную работу», - цитируют Набиуллину российские СМИ.

«Этот проект [цифрового рубля] - развивающийся. Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми и бизнесом, чтобы он был удобный. И, конечно, все время находимся в дискуссиях с банками: какой функционал развивать, как развивать. Видим большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса, отрабатываем эти идеи и обсуждаем с банками в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка», - отметила глава ЦБ.

Цифровой рубль станет третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем.

Набиуллина также заявила, что Банк России готов использовать все механизмы и возможности для отстаивания законных интересов в вопросе с Euroclear.

«Хочу сказать, что мы тактику своих действий здесь не раскрываем. Единственное, что могу подтвердить, что мы готовы использовать все возможности, все механизмы, все права, чтобы отстоять свои законные интересы», - сказала она.

Комментируя ситуацию с картами Visa и Mastercard, глава ЦБ сообщила, что они выводятся из оборота, но окончательных сроков пока не ставится.

«Объективно складывается так, что эти карты, ну они называются Visa и Mastercard, но по сути дела у них функционал, как у карт «Мир». И, на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота. Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим», - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, могут ли карты Visa и Mastercard быть выведены из оборота уже в текущем году.