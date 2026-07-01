Глава Совфеда РФ: Ситуация с топливом непростая, но не надо «драматизировать» «Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», - Валентина Матвиенко

Ситуация с топливом в России непростая, однако не надо драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на пленарном заседании СФ.

В ходе пленарного заседания Совфеда в среду сенатор Виктор Кресс поднял вопрос об обеспечении топливом агропромышленного комплекса. Отдельно парламентарий отметил, что существуют компании, которые завышают цену на топливо.



«Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны [Владимир Путин] провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. В понедельник мы встречались с председателем правительства [Михаилом Мишустиным], обсуждали эту тему, рабочая группа правительства под руководством вице-премьера [Александра] Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», - цитирует Матвиенко российские СМИ.

«Меры принимаются, не буду их детально сейчас раскрывать. Мы выйдем из этой сложной ситуации, которую нам создает понятно кто, и специально создает. Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», - констатировала политик.

На фоне атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы многие предприятия в стране были выведены на ремонт, тогда как российские власти периодически вводят ограничения на продажу и экспорт топлива с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Между тем ограничения на продажу топлива в настоящее время действуют примерно в 40 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург.