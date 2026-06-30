«То, что применяется сегодня - совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», - Герман Греф

Глава Сбербанка заявил о необходимости снижать ключевую ставку Банка России «То, что применяется сегодня - совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», - Герман Греф

Российскую экономику уже «переохладили», необходимо снижать ключевую ставку Банка России. Об этом он заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом собрании акционеров кредитной организации.

«Моя точка зрения заключается в том, что экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может, и реальные ставки у нас в районе 10%. Это ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% - ставка, которая может применяться на коротком горизонте чтобы охладить экономику. То, что применяется сегодня - совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать», - сказал Греф, слова которого приводит ТАСС.

Глава Сбербанка отметил, что экстенсивный рост экономики исчерпан, и необходимо внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Ранее Греф на полях Петербургского международного экономического форума, состоявшегося в начале июня, назвал ключевую ставку на уровне 10–12% «психологической чертой» для бизнеса.

Банк России начал постепенно снижать ключевую ставку с июня 2025 года, когда она составляла 20%. На последнем заседании, состоявшемся 19 июня, регулятор снизил ее до 14,25%.