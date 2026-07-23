Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что энергетическое партнерство между Россией и Турцией носит подленно стратегический характер

Глава Минэнерго Турции обсудил с вице-премьером РФ проект АЭС «Аккую» Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что энергетическое партнерство между Россией и Турцией носит подленно стратегический характер

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что провел в Москве встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

В публикации в социальной сети NSocial Байрактар отметил, что стороны подробно обсудили актуальные вопросы турецко-российского сотрудничества в энергетической сфере.

По словам министра, в ходе переговоров были рассмотрены взаимодействие в области природного газа и текущий этап реализации проекта атомной электростанции «Аккую». Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем продвижении текущих проектов и включении новых направлений в совместную повестку.

«Мы обсудили наше сотрудничество в сфере природного газа и этап, которого достиг проект АЭС «Аккую», а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего продвижения текущих работ и включения в нашу совместную повестку новых направлений сотрудничества. В предстоящий период мы намерены расширять энергетический диалог, дополняя его новыми направлениями взаимодействия, отвечающими меняющейся глобальной динамике и создающими взаимную ценность», — заявил Байрактар.

Партнерство между Россией и Турцией в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что энергетическое партнерство между Россией и Турцией носит стратегический характер.

Как сообщили в правительстве России, Новак провел в Москве рабочую встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

«Партнерство между Россией и Турцией в сфере энергетики носит подлинно стратегический характер. На фоне турбулентной ситуации в регионе и мире в целом взаимодействие в энергетической отрасли приобретает особое значение. Россия была и остается надежным поставщиком газа, нефти и других природных ресурсов на турецкий рынок. Стабильно функционируют трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», госкорпорация "Росатом» продолжает сооружение первой в Турции АЭС «Аккую», фактически создавая на территории республики новую отрасль ядерной энергетики», - заявил Новак.

В завершение встречи вице-премьер пригласил Байрактара принять участие в деловой программе форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве 14-16 октября 2026 года.