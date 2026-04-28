Глава Минфина США предупредил о санкциях за сотрудничество с иранскими авиакомпаниями Вашингтон призвал иностранные правительства пресекать оказание услуг попавшим под ограничения перевозчикам

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что лица и компании, сотрудничающие с иранскими авиакомпаниями, находящимися под санкциями, могут сами подпасть под американские ограничения.

В публикации на платформе социальной сети X Бессент отметил, что взаимодействие с такими авиаперевозчиками «несет риск попадания под санкции США».

Он призвал иностранные правительства принять все необходимые меры, чтобы компании в их юрисдикции не оказывали этим самолетам никаких услуг, включая поставки авиационного топлива, бортовое обслуживание, оплату посадочных сборов и техническое обслуживание.

Бессент подчеркнул, что Министерство финансов США продолжит политику максимального давления на Иран в рамках «экономического давления» и не будет колебаться в принятии мер против третьих сторон, которые содействуют или напрямую ведут бизнес с иранскими структурами.