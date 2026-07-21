Абдулкадир Уралоглу заявил, что подготовка проекта практически завершена, а окончательные решения по его финансированию могут быть приняты во время визита премьер-министра Ирака в Турцию

Глава Минтранса: Турция рассчитывает начать реализацию «Пути развития» уже в этом году Абдулкадир Уралоглу заявил, что подготовка проекта практически завершена, а окончательные решения по его финансированию могут быть приняты во время визита премьер-министра Ирака в Турцию

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что Анкара рассчитывает приступить к реализации проекта «Путь развития» уже в текущем году.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Багдаде после встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

По словам Уралоглу, работа над проектом практически завершена.

«Мы увидели, насколько важны транспортные коридоры с точки зрения взаимосвязанности как в обычных условиях, так и в период чрезвычайных ситуаций. Война между Россией и Украиной к северу от нас, а также конфликт между Ираном, США и Израилем, происходящий в нашем регионе и в непосредственной близости от Ирака и Турции, преподали важные уроки. Мы заранее предусмотрели необходимость подготовки к управлению подобными кризисными ситуациями», — сказал министр.

Он отметил, что проект «Путь развития» стал главной темой нынешнего визита в Ирак.

«Можно сказать, что проект завершен. Остались лишь незначительные детали, которые фактически находятся на стадии окончательного завершения», — подчеркнул Уралоглу.

Министр также сообщил, что премьер-министр Ирака выдвинул ряд предложений по финансированию проекта. По его словам, ожидается, что окончательные решения по этому вопросу будут приняты в ходе встречи главы иракского правительства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Турцию.

«Надеемся начать проект уже в этом году»

«В Турции мы называем это "закладкой фундамента", а премьер-министр Ирака говорит: "Давайте заложим первый камень". По сути, речь идет о начале реализации проекта», — отметил Уралоглу.

Он выразил надежду, что при сохранении нынешних темпов работы проект удастся запустить уже в этом году.

«Если нам удастся правильно организовать процесс, а никаких препятствий на этом пути сейчас не просматривается и существует четкая политическая воля, то, надеемся, уже в этом году мы начнем реализацию проекта "Путь развития". Мы также обсудили с министром коммуникаций Ирака создание волоконно-оптической сети, которая должна стать частью проекта. Хотим завершить строительство "Пути развития" в максимально короткие сроки — буквально за несколько лет», — сказал министр.

В рамках визита в Багдад Уралоглу также провел переговоры с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, министром транспорта Ирака Вахебом Салманом Мухаммедом и министром коммуникаций Мустафой Сенедом. Основными темами встреч стали реализация проекта «Путь развития» и другие вопросы двустороннего сотрудничества.