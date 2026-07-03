Экспорт Турции за последние 12 месяцев впервые в истории достиг рекордной отметки в 278 миллиардов долларов, сообщил Омер Болат

Глава Минторга: экспорт Турции достиг рекордного уровня Экспорт Турции за последние 12 месяцев впервые в истории достиг рекордной отметки в 278 миллиардов долларов, сообщил Омер Болат

Экспорт Турции за последние 12 месяцев впервые в истории достиг рекордной отметки в 278 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр торговли страны Омер Болат.

«За последние 12 месяцев мы впервые достигли отметки в 278 миллиардов долларов по экспорту», ​​— сказал глава ведомства на пресс-конференции в Стамбуле.

По данным Минторга Турции, в июне 2026 года экспорт Турции вырос на 21,9% в годовом исчислении до 24,94 млрд долларов, установив исторический рекорд для этого месяца, а импорт увеличился на 23,1% до 35,32 млрд долларов.

Глава ведомства отметил, что по итогам 12 месяцев годовой объем экспорта товаров и услуг страны впервые в ее истории превысил отметку в 400 миллиардов долларов.