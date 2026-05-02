Глава Минторга Турции : объем экспорта в апреле достиг 25,4 млрд долларов

Olga Keskin
02 Май 2026•Обновить: 02 Май 2026
Объем турецкого экспорта в апреле текущего года вырос на 22,3% по сравнению с тем же месяцем 2025 года - до 25,4 млрд долларов. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат, комментируя данные по внешней торговле за апрель.
«В апреле экспорт вырос на 22,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг 25,4 млрд долларов. Это самый высокий показатель для апреля и второй по величине месячный объем экспорта», — сказал он.
Министр отметил, что по состоянию на апрель 2026 года объем турецкого экспорта за последние 12 месяцев достиг 275,8 млрд долларов, установив, таким образом, новый экспортный рекорд.