Глава Минторга Турции : объем экспорта в апреле достиг 25,4 млрд долларов

По состоянию на апрель 2026 года объем турецкого экспорта за последние 12 месяцев достиг 275,8 млрд долларов, - Омер Болат

Объем турецкого экспорта в апреле текущего года вырос на 22,3% по сравнению с тем же месяцем 2025 года - до 25,4 млрд долларов. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат, комментируя данные по внешней торговле за апрель.

«В апреле экспорт вырос на 22,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг 25,4 млрд долларов. Это самый высокий показатель для апреля и второй по величине месячный объем экспорта», — сказал он.

Министр отметил, что по состоянию на апрель 2026 года объем турецкого экспорта за последние 12 месяцев достиг 275,8 млрд долларов, установив, таким образом, новый экспортный рекорд.