Глава Минторга Турции: Анкара и Брюссель намерены довести взаимный товарооборот до $15 млрд Омер Болат на турецко-бельгийском деловом форуме обозначил перспективы сотрудничества между двумя странами

Объем двустороннего товарооборота между Турцией и Бельгией достиг 9,3 млрд долларов, и страны нацелены на устойчивое увеличение этого показателя до 15 млрд долларов.

Об этом глава Минторга Турции Омер Болат заявил на турецко-бельгийском деловом форуме, организованном Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) в Стамбуле в понедельник, 11 мая.

В работе форума приняли участие глава Офиса по инвестициям и финансам при администрации президента Турции Бурак Даглыоглу, председатель DEİK Наил Олпак, а также прибывшая накануне в турецкий мегаполис с экономической миссией делегация из Бельгии во главе с королевой Матильдой.

Омер Болат отметил, что форум проходит в период глубоких трансформаций мировой экономики и условиях, когда геополитическая напряженность, сбои в глобальных цепочках поставок и растущие протекционистские тенденции заново формируют модели международной торговли и инвестиций.

Болат подчеркнул, что в таких условиях надежные партнеры и устойчивые экономики стали не просто выбором, а необходимостью, и в этом контексте Турция выходит на передовые позиции.

Глава ведомства указал на стратегическое положение Турции, расположенной на пересечении Европы, Азии и Африки. «Турция предоставляет прямой доступ к потребительской базе численностью более 1,3 млрд человек. Благодаря молодой и квалифицированной рабочей силе, а также мощной промышленной экосистеме Турция стала глобальным производственным, технологическим и логистическим гигантом», - напомнил Болат.

С национальным доходом в 1,6 трлн долларов Турция является 16-й крупнейшей экономикой мира и одной из самых быстрорастущих среди стран ОЭСР, привлек внимание министр. «Опираясь на эту прочную экономическую основу, Турция все больше позиционирует себя как центр глобального управления и инноваций», - отметил глава ведомства. Министр также напомнил, что в этом году Турция примет саммит НАТО, Конференцию ООН по изменению климата COP31 и Международный космический конгресс».

- Присутствие 719 бельгийских компаний в Турции – признак доверия к нашей экономике

Болат напомнил, что инвестиции Бельгии в турецкую экономику достигли примерно 5 млрд долларов, тогда как турецкие предприниматели инвестировали в экономику Бельгии почти 750 млн долларов.

«Присутствие 719 бельгийских компаний, работающих в Турции, является явным признаком доверия к нашей экономике. Точно также турецкие компании расширяют свое присутствие в Бельгии в таких секторах, как логистика, оборона, обрабатывающая промышленность, розничная торговля и передовые технологии», — сказал глава ведомства.

Болат далее перечислил новые и стратегически важные сферы сотрудничества двух стран, отметив, что первой из них является оборонная промышленность. «Экспорт оборонной и аэрокосмической продукции из Турции вырос с 248 млн долларов в 2002 году до более чем 10 млрд долларов в 2025 году. Это означает рост почти в 40 раз и ставит Турцию на 11-е место по экспорту оборонной продукции. Мы видим растущий интерес Бельгии к более глубокому взаимодействию с нашим оборонным экосистемой», - сказал министр.

Во-вторых, продолжил глава Минторга, Турция является крупным логистическим центром с развитыми цифровыми таможенными системами, имеющая логистический рынок объемом в150 млрд долларов и показатели экспорта логистических услуг на сумму свыше 50 млрд долларов.

Болат отметил, что развитое логистическое положение Бельгии предоставляет явные возможности в области складирования, авиагрузовых перевозок, мультимодального транспорта и цифровой логистики. «Быстро расширяющаяся транспортная инфраструктура Турции — 58 аэропортов, пассажиропоток в 247 млн человек и 356 направлений — еще больше укрепляет эту экосистему. Между нашими странами совершается 80 пассажирских и 14 грузовых рейсов в неделю, что также стимулирует туризм», — рассказал министр, добавив, что в прошлом году Турцию посетили более 600 тыс. бельгийских туристов

- «Турецкие подрядчики реализовали проекты на 560 млрд долларов в 138 странах»

По словам министра, одной из сфер, сотрудничество по которой позволит достичь целевого показателя по товарообороту, являются информационные и коммуникационные технологии.

Болат обратил внимание на то, что добавленная стоимость обрабатывающей промышленности Турции выросла с 41 млрд до 240 млрд долларов. «Сектор информационных и коммуникационных технологий, обладающий объемом рынка в 40 млрд долларов и насчитывающий 240 тыс. профессионалов, все больше направляет цифровую трансформацию через приложения «Индустрии 4.0», - отметил глава ведомства.

Энергетический переход Турции, ориентированный на диверсификацию, безопасность поставок и чистые технологии, создает значительные возможности для сотрудничества с Бельгией, особенно в области офшорной ветроэнергетики и водородных технологий, считает глава Минторга.

Кроме того, с фармацевтическим рынком в 9,2 млрд долларов и более чем 50 тыс. профессиональных сотрудников Турция предоставляет платформу для совместных исследований и разработок, сказал он.

Болат также сообщил, что турецкие подрядчики на сегодняшний день реализовали проекты на сумму 560 млрд долларов в 138 странах, а объем строительных проектов, реализованных в Бельгии, составляет 335 млн долларов. «В этом отношении существует огромное пространство для развития экономического партнерства не только между двумя странами, но и на третьих рынках и на уровне правительств», — отметил Болат.

- «Мы проводим очень тесную работу по модернизации Таможенного союза»

Министр торговли Турции сообщил, что работа по модернизации Таможенного союза продолжается, и поблагодарил Бельгию за поддержку в этом вопросе.

По его словам, приоритетом является «создание благоприятной для бизнеса среды». «Наша прочная правовая база, включая соглашения о защите и поощрении инвестиций и избежании двойного налогообложения, обеспечивает прозрачность, предсказуемость и безопасность для инвесторов. В то же время мы ведем очень тесную работу по модернизации Таможенного союза между ЕС и Турцией, а также между Турцией и странами-членами ЕС в соответствии с современными условиями», - сказал Омер Болат.

Министр выразил уверенность в том, что Бельгия в рамках ЕС поддерживает этот подход в соответствии с текущими экономическими реалиями. «Поэтому мы выражаем самые искренние благодарности правительству Бельгии за поддержку модернизации Таможенного союза между ЕС и Турцией»,- отметил министр.

Болат подчеркнул, что торговая и промышленная политика ЕС должна быть инклюзивной, а не эксклюзивной, и не должна ослаблять глубоко интегрированные производственно-сбытовые цепочки между турецкими и европейскими компаниями.

Он отметил, что объем двусторонней торговли между Турцией и ЕС достиг 233 млрд долларов в год. «Кроме того, около 70% прямых иностранных инвестиций в Турцию, общий объем которых достиг 290 млрд долларов в прошлом году, поступило от европейских компаний и европейской промышленности. Благодаря нашим совместным усилиям в рамках ЕС, Турция продолжит служить надежным партнером, надежным логистическим центром и центром цепочек поставок», - заверил Омер Болат.

В рамках форума глава Минторга Турции Омер Болат, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в целях развития Бельгии Максим Прево, а также министр обороны Бельгии Тео Франкен подписали «Совместную декларацию о развитии двусторонних торговых отношений» между Турцией и Бельгией.