Омер Болат рассказал о мерах Турции по защите торговли и автомобильного сектора в отношениях с Евросоюзом

Глава Минторга Турции: Анкара добивается защиты торговли с ЕС на фоне политики «Made in EU» Омер Болат рассказал о мерах Турции по защите торговли и автомобильного сектора в отношениях с Евросоюзом

Анкара ведет интенсивные переговоры с Европейским союзом, чтобы новые промышленные инициативы ЕС, включая Закон об ускорении промышленности и проект «Made in EU», не нанесли ущерба торговле, инвестициям и автомобильной отрасли между Турцией и Евросоюзом. Об этом «Анадолу» в Брюсселе заявил министр торговли Турции Омер Болат.

«Мы очень внимательно следим за развитием событий в рамках Закона ЕС об ускорении промышленности и проекта «Made in EU». Ведем активную борьбу за то, чтобы эти процессы не нанесли ущерба торговле, инвестициям, экономическим отношениям между Турцией и ЕС, а также будущему нашего автомобильного сектора. Мы продолжаем работу по защите прав и интересов Турции», — сказал Болат, подводя итоги своих двухдневных переговоров в Брюсселе.

По словам министра, турецкая делегация, в которую вошли представители Министерства торговли и автомобильной промышленности, провела серию важных встреч с членами Европейской комиссии, депутатами Европейского парламента, руководством Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), организации BusinessEurope, а также с руководителем кабинета председателя Еврокомиссии.

Болат подчеркнул, что отношения между Турцией и Европейским союзом носят многоплановый характер. По его словам, в прошлом году взаимный товарооборот достиг рекордного уровня — 233 млрд долларов, а объем торговли автомобильной продукцией, включая готовые автомобили и комплектующие, составил около 62 млрд долларов.

Необходима модернизация Таможенного союза

Министр напомнил, что Европейский союз остается крупнейшим экспортным рынком для Турции, тогда как Турция является пятым по величине торговым партнером ЕС.

«Таможенный союз между Турцией и ЕС действует уже 30 лет и доказал свою эффективность. Он охватывает значительную часть экономических отношений. Сегодня существует очевидная необходимость и политическая готовность к его модернизации и обновлению. Однако из-за возражений ряда государств-членов переговоры до сих пор не могут начаться», — отметил Болат.

В ходе встреч также обсуждалась визовая проблематика. По словам министра, после запуска в прошлом году системы Cascade наблюдается определенное улучшение в сокращении сроков рассмотрения визовых заявлений и выдачи виз. Некоторые страны добились заметного прогресса, хотя в других процесс по-прежнему замедляется из-за технических сложностей.

Кроме того, Болат затронул проблему транспортных квот, с которыми сталкиваются турецкие перевозчики. «В прошлом году товарооборот между Турцией и ЕС вырос примерно на 7% и достиг 233 млрд долларов. Вместе с этим увеличиваются и объемы перевозок, поскольку более половины торговли между сторонами осуществляется автомобильным транспортом», — подчеркнул министр.

Протекционизм усиливается

Болат отметил, что мировая торговля переживает период серьезных изменений. «Волны протекционизма охватили практически весь мир. Несмотря на это, нам удалось довести объем торгово-экономических отношений между Турцией и ЕС в рамках Таможенного союза до 233 млрд долларов. Вместе с тем мы очень внимательно следим за происходящим, особенно на фоне стремительного роста импорта из стран Дальнего Востока, новой торговой политики США, а также инициатив ЕС, связанных с Законом об ускорении промышленности и проектом «Made in EU», — сказал он.

По словам министра, Турция ведет активный диалог с европейскими партнерами, чтобы новые механизмы промышленной политики Евросоюза не создавали дополнительных барьеров для турецких производителей и инвесторов.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы эти процессы не нанесли ущерба торговле, инвестициям, экономическим отношениям между Турцией и ЕС и перспективам нашего автомобильного сектора», — подчеркнул Болат.

В ЕС существуют разные подходы

Министр обратил внимание на то, что Евросоюз нельзя рассматривать как единый политический блок.

«ЕС — это не монолит. В его состав входят 27 государств, тыс. отраслей экономики и сотни политических партий. Сегодня внутри Союза существуют разные подходы. Одни, под влиянием растущего протекционизма, выступают за максимальное закрытие европейского рынка. Другие считают, что необходимо развивать торговлю и экономическое сотрудничество с партнерами, укрепляя взаимную конкурентоспособность. Есть и те, кто исходит из краткосрочных интересов, предлагая закрыть двери, защитить внутреннюю промышленность и изолироваться», — отметил он.

По словам Болата, Турция продолжает переговоры как с профильными министерствами государств — членов ЕС, так и на уровне политического руководства. Параллельно турецкий бизнес ведет активный диалог со своими европейскими партнерами.

«Мы реализуем комплексную стратегию, направленную на защиту прав и интересов Турции, развитие отношений с ЕС на основе принципа взаимной выгоды, привлечение новых инвестиций и дальнейшее расширение взаимной торговли. Во время встреч мы увидели множество позитивных и конструктивных подходов. Безусловно, существуют разные государства, правительства, группы интересов и различные ожидания. Наша задача — расширять круг стран и партнеров, поддерживающих позицию Турции, укреплять число наших друзей и добиваться принятия решений, которые позволят вывести отношения Турции и Европы на более высокий и взаимовыгодный уровень», — заявил министр торговли Турции.

