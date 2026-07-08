Глава МИД Украины призвал НАТО усилить украинскую ПВО

Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и средствах перехвата баллистических ракет. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на заседании Совета Украина - НАТО в Анкаре.

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД Украины в Telegram-канале в среду, 8 июля.

Глава внешнеполитического ведомства проинформировал партнеров о последствиях последних атак, а также о ситуации на поле боя, развитии украинской оборонной промышленности и дальнобойных санкциях против РФ.

«Сила украинских защитников приближает мир. Но для этого нам необходима неизменная поддержка наших союзников. Противовоздушная оборона остается главным приоритетом. Я передал срочность усиления защиты от баллистических угроз», - заявил Сибига.

По его словам, защита от баллистических угроз - это не только спасение жизней, но и способ «принудить Москву к прекращению конфликта».

Глава МИД Украины отметил, что Киев срочно нуждается в своевременных поставках систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, особенно в преддверии зимы. Министр подчеркнул, что дополнительные взносы в рамках инициативы PURL имеют критическое значение.

«Украина уже не является страной, которая просто ищет защиты. Украина - это партнер и участник обеспечения безопасности. Мы способны привнести в коллективную безопасность нашу уникальную силу, опыт и инновации. НАТО 3.0 не будет полноценным без Украины. Вместе мы укрепляем нашу общую безопасность и приближаем устойчивый мир для Украины и остальной Европы», - отметил глава МИД.

Министр также выразил благодарность союзникам за поддержку, дополнительные взносы, объявленные на заседании, и веру в способность Украины добиваться победы.

Саммит НАТО в Анкаре

В столице Турции во вторник, 7 июля стартовал 36-й саммит глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Лидеры 32 стран, включая президента США Дональда Трампа, в течение двух дней обсудят вопросы евроатлантической безопасности, укрепления оборонного потенциала, оборонных расходов и другие ключевые вызовы.

В первый день саммита 7 июля прошел Форум оборонной промышленности НАТО, на котором представители правительств и ведущих компаний обсудили увеличение производственных мощностей, инвестиции в оборонный сектор и совместные проекты в области вооружений.

Второй день ⁠36-го саммита НАТО в Анкаре проходит в среду, 8 июля 2026 года. Это центральный день мероприятия, в рамках которого в Президентском комплексе проводятся главные рабочие сессии глав государств и правительств 32 стран-членов альянса и приглашенных партнеров.