Глава Ассоциации водородных технологий: Турция может выйти в мировые лидеры водородной экономики

Турция обладает потенциалом стать одним из ведущих мировых центров водородной энергетики и технологий на основе возобновляемых источников энергии.

Об этом «Анадолу» заявил глава Ассоциации водородных технологий Турции (Hidrojen Teknolojileri Derneği), профессор Технологического университета Онтарио Ибрагим Динчер.

Профессор отметил, что человечество вступило в эпоху водорода еще во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Как считает Динчер, в настоящее время наблюдаются определенные попытки замедлить трансформацию, которая необходима для перехода к водородной экономике. «Поскольку водородная экономика требует трансформации, то во многих странах политики или, скажем, нефтяные компании, или финансовые институты, которые в значительной степени выигрывают от нефтяной экономики, пытаются по возможности замедлить, а то и в какой-то мере заблокировать эту трансформацию», - пояснил эксперт.

Однако в конечном итоге изменения однозначно произойдут, убежден профессор. «Все мы стали свидетелями негативных последствий перекрытия Ормузского пролива и вызванных этим задержек или препятствий в потоках нефти для мировой экономики — не осталось практически ни одной страны, которую бы это не затронуло», - напомнил он.

По его словам, это позволяет сделать вывод о том, что невозможно обеспечить или выстроить энергетическую безопасность страны в будущем, полагаясь на импортируемый природный газ и транспортируемую нефть. «Что же нужно? Необходимо перейти к альтернативной, локальной модели, основанной на возобновляемой энергии и даже на использовании отходов — то есть к водородной экономике. Основная цель здесь заключается в том, чтобы использовать внутренние энергетические ресурсы страны, одновременно перерабатывать ее отходы и на этой основе создавать добавленную стоимость — то есть переходить к водороду», - пояснил он.

Важно понимать, что роль водорода заключается не только в использовании в качестве топлива, он также выступает как энергоноситель и как сырье.

При этом, по его словам, ископаемые источники хоть и несут пользу для отдельных стран и мировой экономики в целом, но они же являются и главной причиной мировых проблем. «Поэтому в этом контексте возобновляемая энергия и водород занимают очень важное место в уравнении, и нам нужно двигаться именно в этом направлении», - заявил Динчер.

Турция за 10 лет ускорит водородную экономику

Профессор заявил, что на сегодняшний день водородная экономика - это уже формирующаяся экосистема. «Как только начнется создание этой экосистемы и трансформация, переход станет неизбежным. В ближайшие 10–20 лет мы увидим, что многие страны добьются успеха, даже уже в течение первых десяти лет. Что касается Турции, то в рамках гармонизации с Европой наблюдается синхронное движение и единая реакция — и это является преимуществом для Турции», - отметил он.

Поэтому, вероятнее всего, уже в ближайшие десять лет Турция сделает важный шаг в развитии водородной экономики, это не просто возможно — это необходимость, убежден эксперт.

По его словам, это уже видно в ситуации с проектами ВИЭ — солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанциях. «Уже построены соответствующие мощности, но сейчас возникает вопрос: есть избыточное производство энергии. Лицензии на хранение уже выданы, но они в определенной степени оказались недостаточными. И здесь понадобится самое важное звено, которое дополнит и завершит всю систему — это водород»,- отметил профессор.

Благодаря ему избыточное электричество можно хранить, производя водород, и за счет этого экономически выгодно создавать добавочную стоимость. По словам Динчера, это направление необходимо самым тщательным образом проработать.

Потенциал Турции в сфере водородной экономики

Ибрагим Динчер сообщил, что ассоциация подготовила ряд отчетов, согласно которым Турция — с учетом ее потенциала в области возобновляемой энергетики, разнообразия доступных ресурсов, установленной мощности и перспективных прогнозов — уже является естественным водородным центром.

Более того, как заявил профессор, в ближайшем будущем Турция станет своего рода водородным «рафинировочным центром» — страной, которая способна стать мировым центром переработки и подготовки водорода. «Поэтому мы обязательно должны видеть ситуацию именно в таком масштабе и предпринимать шаги соответствующим образом», — подчеркнул Динчер.

Как сообщил профессор, в одном из исследований ассоциации было выявлено, что водородный потенциал Турции может достигать 614 млн тонн, тогда как в настоящее время в мире производится 120 млн тонн водорода. «Представьте себе экономические выгоды, возможности для трудоустройства, экосистему и добавочную стоимость, которые может получить страна с таким потенциалом», — отметил Динчер. По его словам, именно за счет создания технологической экосистемы и производства технологий Турция способна стать одним из ключевых игроков в мировой водородной индустрии. «Поэтому я считаю Турцию очень везучей в этом отношении, но нашу домашнюю работу нужно сделать правильно и своевременно», — подчеркнул эксперт.

В этих рамках, по словам Динчера, государственный сектор, академические круги, промышленность и неправительственные организации (включая Ассоциацию водородных технологий, которая занимает лидирующие позиции в данном вопросе) должны выступить пионерами, разработать для страны стратегические планы и действовать в соответствии с ними. Профессор подчеркнул, что Турция действительно очень удачлива в отношении водорода и имеет все возможности для достижения устойчивого будущего.

Водородная трансформация для декарбонизации

Говоря об основных экономических и технологических препятствиях на пути распространения зеленого водорода, профессор Динчер отметил, что серьезных технологических барьеров сегодня не так много. А вот экономические препятствия, безусловно, существуют. Однако, подчеркнул он, самое большое препятствие иного рода — это необходимость глубокой трансформации. Требуется создание новой инфраструктуры и построение новой экосистемы, начиная от подготовки человеческих ресурсов и формирования финансовых институтов и заканчивая промышленностью, системами стимулирования и поддержки, а также развитием финансовых структур.

Все это, по словам эксперта, требует обучения кадров. «Это трансформация. А поскольку необходимо создать экосистему, мы наблюдаем определенную замедленную реакцию. У всех есть привычный порядок, связанный с нефтяной экономикой, и действует естественная человеческая склонность сохранять привычный уклад — мы не можем легко отказаться от того, к чему привыкли», — заявил Динчер.

Но в конечном счете, резюмировал профессор, если мы стремимся к декарбонизации и работаем ради устойчивого будущего, водородная трансформация стоит на первом месте.

Конкуренция в сфере водородных технологий

По мнению эксперта, глобальная конкуренция в области водородных технологий однознано сможет в будущем создать новую энергетическую геополитику. Он пояснил, что если сформировалась нефтяная геополитика, то в будущем аналогичным образом будут развиваться и водородные экосистемы, и возникнет связанная с ними геополитика.

Однако, подчеркнул эксперт, у водорода есть огромное преимущество. В отличие от нефти или природного газа, которые находятся под контролем отдельных стран, водород позволяет каждой стране — в своем масштабе — перейти к водородной экономике, используя собственные возобновляемые источники и отходы.

Таким образом, государства смогут производить водород для удовлетворения внутренних потребностей, а при наличии избытка — продавать его другим странам и создавать добавочную стоимость.

Однако, подчеркнул профессор, для этого необходима технологическая инфраструктура и экосистема, которые только предстоит создать. Поэтому в будущем, безусловно, выделятся определенные страны, и среди них, по убеждению Динчера, точно будет Турция — учитывая ее потенциал в области ВИЭ и возможность перерабатывать отходы. «Отходы больше не должны восприниматься как нечто неприятное или нежелательное. На самом деле отходы — это возобновляемый источник чистой энергии, который необходимо превращать»,- заявил эксперт.

Динчер также перечислил ряд первоочередных мер, которые следует предпринять Турции для эффективного участия в глобальной водородной конкуренции. По его словам, стране требуется как можно скорее разработать программы стимулирования и поддержки и предоставить соответствующие возможности институтам и организациям, способствующим развитию сектора. Также необходима поддержка трансформации инфраструктуры.

Кроме того, подчеркнул эксперт, нужно подготовить человеческие ресурсы, создать специализированные финансовые институты, например, водородные банки, а также в кратчайшие сроки учредить водородную биржу для организации торговли. Далее предстоит наладить логистику, обеспечить стимулы для производства и торговли водородом, а также поддержать создание инфраструктуры.

«Все это мы должны реализовать в ближайшее время, чтобы увеличить экономические ресурсы и выгоды страны. Это обеспечит Турции множество приобретений и облегчит экономическое бремя. Откуда у нас самый большой дефицит торгового баланса? Разница между экспортом и импортом возникает именно из-за энергетической статьи. Этот дефицит достигает почти сотен миллиардов долларов. Решить эту проблему можно только с помощью водорода. А это, в свою очередь, требует создания и развития инфраструктурной экосистемы и трансформации», - пояснил Динчер.

Ибрагим Динчер напомнил, что ранее в своих интервью он уже призывал приступить к этим изменениям. «Все наши проекты должны быть привязаны к этому. Это трансформация. Как мир когда-то перешел к нефтяной экономике, начиная с 1800-х годов, так теперь глобальная трансформация произойдет с водородной экономикой, и мы должны быть в первых рядах этой гонки», - заявил профессор.

Для этого, подчеркнул он, необходимо сделать все нужное, и все проекты должны строиться соответственно. В качестве конкретного примера Динчер привел необходимость диверсификации электротранспорта за счет водородных автомобилей. По его словам, государство должно регулировать, настраивать и развивать новые структуры в стране таким образом, чтобы они способствовали становлению водородной экономики.

Профессор признал, что ближайший путь будет непростым, поскольку он требует множества новых формирований и развития. Однако, как и любые новые начинания, водородная трансформация принесет с собой не только трудности, но и множество возможностей. «Эти возможности — от экономических и экологических до возможностей устойчивого развития — в конечном счете обеспечат множество преимуществ», — резюмировал Ибрагим Динчер.