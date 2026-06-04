Экспорт Турции в мае сократился на 9,3 % в годовом исчислении - до 22,504 млрд долларов, а импорт - на 10,7%, до 28,103 млрд долларов

Германия сохранила лидерство среди крупнейших покупателей турецких товаров Экспорт Турции в мае сократился на 9,3 % в годовом исчислении - до 22,504 млрд долларов, а импорт - на 10,7%, до 28,103 млрд долларов

Объем экспорта Турции в мае текущего года сократился на 9,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 22,504 млрд долларов, а объем импорта - на 10,7%, до 28,103 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли Турции.

Согласно данным, общий объем внешней торговли за отчетный период уменьшился на 10,1% - до 50,607 млрд долларов, а дефицит внешней торговли сократился на 15,7% — до 5,599 млрд долларов.

Коэффициент покрытия импорта экспортом вырос на 1,2 процентного пункта и достиг 80,1%. Без учета энергетических товаров этот показатель составил 95,2%, а без учета энергетики и золота — 97,6%.

Наибольший объем экспорта в мае пришелся на группу сырья и промежуточных товаров — 11,735 млрд долларов, что на 4,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее следуют потребительские товары — 6,956 млрд долларов со снижением на 18,8% и инвестиционные товары — 2,954 млрд долларов со снижением 18,7%.

Доля экспорта по секторам в рассматриваемый период составила 94,5% (21,274 млрд долларов) в обрабатывающей промышленности, 3,3% (732 млн долларов) в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве и 1,6% (352 млн долларов) в горнодобывающей промышленности.

Крупнейшим экспортным рынком в мае стала Германия с объемом поставок 1,713 млрд долларов. Далее следуют США - 1,532 млрд долларов и Италия - 1,160 млрд долларов.

На долю десяти ведущих стран-партнеров пришлось 46% от общего объема турецкого экспорта.

Лидерам среди региональных групп стали: Европейский союз — 9,396 млрд долларов, другие европейские страны — 3,094 млрд долларов, страны Ближнего и Среднего Востока — 3,392 млрд долларов.

Основную часть импорта также составили сырье и промежуточные товары — 20,430 млрд долларов со снижением 3,9%. Далее следуют потребительские товары — 3,891 млрд долларов со снижением 30,1%, инвестиционные товары — 3,757 млрд долларов со снижением 18,4%.

Крупнейшими поставщиками товаров в Турцию в мае стали Китай — 3,430 млрд долларов, Россия — 2,483 млрд долларов и Германия — 2,042 млрд долларов.

На долю десяти крупнейших стран-поставщиков пришлось 48,8% от общего объема импорта.

В число ведущих региональных групп по объему импорта вошли Европейский союз — 8,076 млрд долларов, страны Азии — 6,810 млрд долларов и другие европейские страны — 4,343 млрд долларов.

Объем турецкого экспорта за первые пять месяцев 2026 года вырос на 0,3% - до 111,169 млрд долларов, а импорта - на 1,2%, до 153,905 млрд долларов.

Общий объем внешней торговли в рассматриваемый период увеличился на 0,8% - до 265,074 млрд долларов.

Дефицит внешней торговли за январь–май вырос на 3,6% и достиг 42,736 млрд долларов.

Коэффициент покрытия импорта экспортом за этот период составил 72,2%.