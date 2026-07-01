География ограничений на продажу топлива в России продолжает расширяться Правительство прорабатывает дополнительные меры для устранения дефицита на внутреннем рынке

В России число регионов, где введены ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, превысило 40.

Правительство рассматривает дополнительные меры, включая полный запрет на экспорт дизеля, для устранения дефицита на внутреннем рынке.

Как следует из данных, собранных «Анадолу» со ссылкой на заявления региональных властей и нефтяных компаний, в южных и центральных регионах страны, а также в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке ограничен объем топлива, продаваемого на одну машину, либо введен запрет на продажу в переносные емкости.

Давление на предложение оказывают проблемы в производственных и логистических цепочках, вызванные украинскими атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и топливную инфраструктуру России.

Одновременно дефицит усугубляет рост потребления в летний период из-за сезонного увеличения поездок и сельскохозяйственных работ.

Перебои с поставками бензина затрагивают в основном марки АИ-92 и АИ-95, тогда как дизельное топливо в целом доступнее. Однако в некоторых регионах ограничения вводятся и на его продажу. Региональные власти стремятся таким образом снизить нагрузку на местные цепочки поставок и предотвратить спекулятивный спрос.

В ряде регионов принято решение направлять имеющееся топливо в первую очередь на нужды экстренных служб, общественного транспорта, муниципальных, сельскохозяйственных и других государственных организаций. Лимиты продажи варьируются в зависимости от региона и конкретной топливной компании.

- На юге ограничения расширяются

Среди регионов, где дефицит топлива ощущается наиболее остро, выделяется незаконно аннексированный Крым. Сообщается, что на полуострове имеющееся топливо направляется на нужды коммунальных служб и спецтранспорта.

В Краснодарском крае продажа бензина ограничена 30 литрами на машину и 10 литрами в канистры. В Ростовской области — 40 литрами, а в Ставропольском крае для легковых автомобилей — 35 литрами.

В Дагестане покупателям за один раз продают не более 20 литров бензина и 50 литров дизеля. В Адыгее на некоторых заправках также введены временные ограничения объема топлива на один автомобиль.

- Лимиты продаж варьируются от 15 до 100 литров

В Воронежской области продажа бензина ограничена 30 литрами на машину, дизеля — 60 литрами. В Саратове действует верхний лимит в 30 литров на бензин.

В Москве, Курской и Брянской областях топливо разрешено отпускать только в баки автомобилей, продажа в канистры и другие переносные емкости запрещена.

В Пензенской области частные покупатели могут приобрести до 100 литров бензина и 200 литров дизеля на одну машину. В Орловской области лимит на бензин составляет 30 литров в населенных пунктах и 50 литров на трассах между городами. В Калининградской области также введены ограничения на реализацию топлива - объем продажи бензина не должен превышать 30 литров, дизеля — 60 литров на одно транспортное средство. В Забайкалье лимит на бензин снижен до 15 литров.

- Нефтяные компании также устанавливают собственные лимиты

Помимо решений региональных властей, крупные нефтяные компании вводят ограничения на некоторых своих заправках. На станциях «Газпромнефти» в Татарстане покупателям продают не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.

В Кировской области на некоторых АЗС действует лимит в 30 литров на бензин. На заправках Lukoil в Мурманской области продают не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля. На станциях «Газпромнефти» в том же регионе лимит составляет 30 литров для обоих видов топлива.

В Красноярске на некоторых АЗС «Газпромнефти» на машину продают не более 40 литров бензина, продажа в канистры запрещена. В Омской и Кемеровской областях лимит на бензин составляет 40 литров, на дизель — 80 литров; на заправках между городами для большегрузного транспорта лимит на дизельное топливо повышен до 200 литров.

В Якутии на некоторых АЗС разрешено продавать до 30 литров бензина и 200 литров дизеля на машину, при этом временно запрещена продажа топлива в переносные емкости.

- Правительство рассматривает выпуск топлива более низкого стандарта

Президент России Владимир Путин в заявлении от 28 июня признал наличие дефицита топлива, но отметил, что ситуация не достигла критического уровня.

Глава государства сообщил, что запасы бензина в России составляют 1,7 млн тонн, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Российское правительство рассматривает дополнительные меры для поддержки внутреннего рынка, включая полный запрет экспорта дизельного топлива. Также обсуждается возможность временного разрешения отдельным НПЗ производить топливо с более низкими экологическими и качественными стандартами — ниже действующего стандарта Евро-5.

Согласно данным газеты «Коммерсантъ», правительство рассматривает возможность временного возобновления производства и выпуска на рынок бензина и дизеля стандартов Евро-2 и Евро-3. Кроме того, ожидается, что Россия, являющаяся одним из крупнейших производителей нефти в мире, также смягчит правила импорта топлива.

