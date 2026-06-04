Генсек форума AlBaraka призвал к разработке всеобъемлющей системы отчетности для исламской экономики В рамках саммита представлен Первый стратегический отчет AlBaraka, подписаны меморандумы о взаимопонимании

В рамках 3-го Глобального саммита исламской экономики представлен Первый стратегический отчет AlBaraka и подписан ряд меморандумов о взаимопонимании.

3-й Глобальный саммит исламской экономики, проходящий под патронатом президента Турции в штаб-квартире Halkbank в Стамбульском финансовом центре, продолжает работу во второй день. «Анадолу» выступает глобальным информационным партнером мероприятия.

В рамках саммита состоялся показ презентационного ролика первого стратегического отчета AlBaraka. В картине говорится, что отчет построен на пяти основных столпах: «Исламские финансовые институты», «Глобальная халяльная индустрия», «Исламское социальное финансирование», «Религиозные институты и экономика богослужений», а также «Макроэкономические реалии стран Организации исламского сотрудничества (ОИС)».

После показа фильма с комментариями выступил генеральный секретарь Форума исламской экономики AlBaraka Юсеф Хасан Халави, который напомнил, что пять лет назад началась реализация первых инициатив с целью создания глобальных мероприятий, охватывающих весь год.

«Спустя пять лет, сегодня мы управляем тремя саммитами и двумя региональными конференциями ежегодно. Нет другой организации в сфере исламских финансов, которая делала бы то же самое»,- подчеркнул он.

Халави сообщил, что во второй день саммита запущена инициатива по созданию системы отчетности по исламской экономике.

«Отчет охватывает пять различных столпов. Особенно заметна нехватка данных в третьем и четвертом столпах», - отметил он, указав на пробелы в количественных данных в проектах в сфере социально-экономического развития.

Халави призвал к разработке правильной и всеобъемлющей системы отчетности для исламской экономики. «В первых двух столпах исламская экономика в целом демонстрирует хорошие показатели. В этих областях существуют различные качественные отчеты, но все еще есть потребность в развитии. Однако в третьем и четвертом столпах нехватка данных весьма значительна. По первой инициативе мы добились успеха, сотрудничая с ведущими мировыми партнерами. Аналогичным образом, в этой новой инициативе намерены разработать успешный проект или подход, работая совместно со многими партнерами, присутствующими здесь сегодня», - сказал он.

Плакетка для «Анадолу»

В рамках саммита также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Генеральным советом исламских банков и финансовых институтов и Арбитражным центром Организации исламского сотрудничества, Премией Салеха Камеля в области исламской экономики и Университетом Сабахаттина Заима в Стамбуле, Форумом исламской экономики AlBaraka и Союзом вещателей и телевещателей Организации исламского сотрудничества, а также между Университетом Ибн Хальдуна и Комиссией по рынкам капитала Малайзии.

После подписания соглашений партнерам и спонсорам были вручены памятные плакетки. Среди получивших плакетки был и координатор по публикациям и продакшну «Анадолу» Огуз Каракаш, представлявший агентство.