Гендиректор Nvidia присоединился к визиту Трампа в КНР в последний момент Дженсен Хуанг не был в официальном списке Белого дома

Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор Nvidia, присоединился к бизнес-делегации, сопровождающей президента США Дональда Трампа во время его визита в Китай с 13 по 15 мая.

Визит проходит на фоне разногласий по поводу передачи технологий и ограничений на экспорт высокопроизводительных чипов искусственного интеллекта в Китай.

Дженсен Хуанг не был в официальном списке Белого дома, но в итоге присоединился к бизнес-делегации в последний момент.

Согласно заявлению Белого дома, Хуанг поднялся на борт направлявшегося в Пекин самолета Air Force One (Борт номер один) во время дозаправки на Аляске.

Передовые графические процессоры Nvidia де-факто стали «стандартом» для индустрии искусственного интеллекта. Компании, разрабатывающие системы ИИ и облачных вычислений, активно расширяют свои продажи и доминируют на внутреннем рынке Китая. Это происходит на фоне беспрецедентно высокого спроса, подстегиваемого ограничениями США на экспорт передовых чипов.

Президент США Дональд Трамп разрешил компании Nvidia возобновить поставки ряда продвинутых чипов (включая H200) в Китай. Решение было принято с целью поддержки американских рабочих мест и сохранения лидерства Nvidia, а также предотвращение полной потери китайского рынка