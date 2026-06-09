Гендиректор агентства «Анадолу» Сердар Карагез: считаем своим долгом содействовать укреплению брендов городов

Председатель правления и генеральный директор Агентства «Анадолу» (AA) Сердар Карагез заявил: «Мы в Агентстве «Анадолу» считаем своим важным долгом содействовать укреплению брендов городов».

«Саммит по городской экономике Газиантеп-Алеппо», организованный агентстом «Анадолу» (AA) В координации с администрацией провинции Газиантеп и при поддержке муниципалитета Газиантепа, проходит в Конгресс-центре и центре искусств «Мавера» Университета Газиантепа при содействии компаний Kalyon İnşaat и SANKO Holding.

В своей речи на открытии саммита Карагез отметил, что участники собрались на саммите по городской экономике, чтобы обсудить укрепляющиеся экономические связи между Турцией и Сирией, а также возможности регионального развития.

Отметив, что нынешний период характеризуется возрождением исторических торговых путей, перестройкой производственных и логистических сетей, а также тем, что города теперь конкурируют наравне со странами, Карагёз продолжил словами:

«Сегодня экономический рост, способность привлекать инвестиции, сфера культурного влияния и международная известность в значительной степени определяются городами. Города становятся центрами производства, торговли, культуры, искусства и инноваций. Они превращаются в сильные бренды, рассказывающие миру свою историю. Сегодня во всех уголках мира мы говорим о брендах-городах. Ведь сильный городской бренд превратился в важную ценность, привлекающую инвесторов, развивающую торговлю, стимулирующую рост туризма и расширяющую международное сотрудничество. Правильное представление потенциала города, донесение его до нужных аудиторий и более эффективное продвижение на глобальном уровне имеют не меньшее значение, чем экономический успех самого города. Именно в этом контексте стратегические коммуникации выступают в качестве определяющего фактора».

Мы стремимся расширить сферу влияния городов

Карагез подчеркнул, что сильные коммуникационные стратегии делают экономические, культурные и социальные ценности городов более заметными.

По его словам, истории городов, их брендовые ценности и успехи достигают более широкой аудитории, когда они доносятся до мира с помощью правильных коммуникационных стратегий:

«Мы в агентстве «Анадолу» считаем своим важным долгом содействовать укреплению брендов городов. Мы стремимся расширить сферу влияния городов, донося до национальной и международной общественности информацию об их экономическом потенциале, производственных возможностях, культурном богатстве и инвестиционных возможностях. Сегодня у нас проходит совершенно особенная встреча. Мы переживаем очень значимый момент как для Газиантепа, так и для Алеппо. И тот огромный интерес, который проявлен к нашей встрече, является одним из главных признаков этого».

Отметив, что мир обсуждает создание ценности через взаимодействие и сотрудничество между городами, оратор подчеркнул, что возрождение производственного потенциала Сирии, укрепление промышленной инфраструктуры и возвращение коммерческой жизни к прежней динамике имеют важное значение для региональной стабильности.

Рассказывая о том, что с приходом к власти нового руководства Сирии в экономических отношениях сформировалась более предсказуемая основа и активизировалась торговля на границе, Карагез поделился следующей точкой зрения:

«С началом процесса восстановления появляются новые возможности в сфере производства, инвестиций и цепочек поставок. Производственные и промышленные зоны со специальным статусом, которые могут быть созданы между Газиантепом и Алеппо, способны преобразовать приграничную экономику в более интегрированную структуру. С точки зрения логистики близость к портам Средиземного моря и существующие железнодорожные связи облегчают интеграцию этого маршрута в мировую торговлю и выдвигают его на первый план в глобальной торговле».

⁠«Анадолу» является глобальным медиа-холдингом, вещающим на 14 языках

Гендиректор добавил, что в сфере экономических отношений решающую роль сыграет налаживание тесного сотрудничества между государственными учреждениями, частным сектором, инвесторами и международными партнерами. В последние годы Турция и Сирия установили прочные узы дружбы и братства.

Отметив, что Газиантеп, с одной стороны, принимает гостей из Сирии, а с другой — создает условия для синергии между турецкими и сирийскими бизнесменами, Карагез продолжил словами:

«Агентство «Анадолу» сегодня ведет работу по подготовке новостей и контента в 137 странах мира через свои офисы и редакционные центры, расположенные в 36 точках. Мы являемся глобальным медиа-предприятием, вещающим на 14 языках. Благодаря обширной сети корреспондентов, простирающейся от Европы до Америки и от Азии до Африки, мы представляем миру экономические, торговые и культурные ценности Турции. Наше сотрудничество с почти 700 крупными брендами и наша работа в сфере стратегических коммуникаций с каждым днем укрепляют эти бренды. Через наше Управление новостей делового мира мы доносим новости о компаниях, инвестиционных движениях, событиях в отрасли и историях экономических преобразований непосредственно до делового сообщества и всего мира».

Агентство «Анадолу» будет освещать успехи сирийских компаний

Карагез сообщил, что агентство ведет работу по информированию широкой общественности об экономической деятельности — от производственных предприятий до организованных промышленных зон, от логистических центров до экспортных коридоров.

Он отметил, что «Анадолу» рассказывает миру о деятельности, проектах и историях успеха компаний.

«Наш отдел новостей делового мира теперь начнет рассказывать миру не только об историях успеха, конкурентоспособности и инновациях турецких компаний, но и о сирийских. У нас около 600 корпоративных подписчиков. Что такое корпоративный подписчик? Это подразделение, которое рассказывает миру о деятельности, работе и историях успеха нашей компании. В дальнейшем это подразделение будет рассказывать миру и об историях успеха сирийских компаний», - сказал глава агентства.

Карагез напомнил, что цель Саммита по городской экономике заключается в содействии разработке глобальных коммуникационных стратегий городов, Он подчеркнул, что Газиантеп и Алеппо рассматриваются не просто как два города, объединенные историей, культурой и торговыми путями, но и как два региональных центра силы, которые будут совместно формировать будущее.

В успешных регионах мира города, работая вместе, одновременно соревнуются друг с другом, чтобы продвигаться вперед. Турция и Сирия должны пригласить друг друга к такой конструктивной конкуренции: «В сфере технологий, производства, НИОКР и предпринимательства мы должны как сотрудничать, так и конкурировать».

На стыке производственного и коммуникационного потенциала Газиантеп и Алеппо смогут охватить гораздо более широкую сферу влияния. Карагез заверил, что агентство сделает все возможное, чтобы рассказать историю этих двух городов.

Привеклекая внимание к тому, что агентство «Анадолу» организовало Саммит городской экономики с целью создания прочной основы для сотрудничества, Карагез поблагодарил всех, кто внес свой вклад в проведение саммита.