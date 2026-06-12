Газопровод TANAP продолжает укреплять энергобезопасность Турции и Европы

Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому азербайджанский природный газ поставляется в Турцию и Европу, завершил восьмой год эксплуатации.

Согласно пресс-релизу компании, TANAP продолжает бесперебойно поставлять газ в Турцию с 12 июня 2018 года, когда газопровод был подключен к национальной газотранспортной сети страны. TANAP, являющийся одним из ключевых звеньев Южного газового коридора, завершил восьмой год своей работы.

TANAP, один из важнейших проектов стратегического сотрудничества Турции и Азербайджана в сфере энергетики, был введен в эксплуатацию 12 июня 2018 года на церемонии с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Газопровод протяженностью 1811 км, проходящий через территорию Турции с востока на запад, обеспечивает непрерывную поставку газа на полной мощности 16,2 млрд кубометров в год. В рамках TANAP на территории Турции предусмотрены две точки выхода для подключения к национальной газотранспортной сети: одна в Эскишехире, другая во Фракии.

Из природного газа, добываемого на месторождении Шах-Дениз-2 в Каспийском море и поступающего к турецкой границе по Южно-Кавказскому газопроводу, 6 млрд кубометров через точку выхода в Эскишехире передаются в национальную газотранспортную сеть Турции, а 10 млрд кубометров по Трансадриатическому газопроводу (TAP) направляются на европейские рынки.

Южный газовый коридор, одним из важнейших элементов которого является TANAP, сегодня остается одной из наиболее надежных гарантий энергобезопасности Турции, Европы и региона, а также диверсификации источников поставок.

TANAP, способствуя диверсификации источников энергоснабжения Турции и одновременно укрепляя региональную энергетическую стабильность, сохраняет статус образцового международного трубопроводного проекта благодаря надежной эксплуатации, квалифицированным кадрам и современным технологиям.