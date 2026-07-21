«Ситуация подчёркивает необходимость международной координации по защите гражданского судоходства и трансграничной энергетической инфраструктуры», - отметили в ассоциации

В KAZENERGY заявили о новых рисках для экспорта казахстанской нефти через систему КТК «Ситуация подчёркивает необходимость международной координации по защите гражданского судоходства и трансграничной энергетической инфраструктуры», - отметили в ассоциации

Серия инцидентов с танкерами Nordic Zenith, ASIA, NISSOS IOS и NELSA в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стала новым фактором риска для экспорта казахстанской нефти. Об этом заявили в ассоциации KAZENERGY — крупнейшем профессиональном объединении предприятий нефтегазовой и энергетической отрасли Казахстана.

«Кратковременные остановки прежде всего отражаются на погрузке и движении судов. Однако повторяющиеся или продолжительные ограничения могут привести к росту стоимости страхования и фрахта, ужесточению требований судовладельцев и в дальнейшем — к корректировке экспортных и производственных планов», - следует из публикации.

В ассоциации указали, что через систему КТК экспортируется более двух третей казахстанской нефти. «Поэтому безопасность терминала, выносных причальных устройств и танкерной логистики напрямую влияет на производственные и экспортные графики крупнейших нефтегазовых проектов страны», - говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что МИД Казахстана назвал произошедшее угрозой международной торговле, энергетическим рынкам и глобальным логистическим цепочкам.

«Ситуация подчёркивает необходимость международной координации по защите гражданского судоходства и трансграничной энергетической инфраструктуры», - отметили в KAZENERGY.

«Быстрое восстановление операций подтверждает операционную устойчивость КТК. Вместе с тем повторяемость инцидентов требует системной защиты всего маршрута — от трубопровода и терминала до танкерной логистики», - добавили в ассоциации.

КТК соединяет нефтяные месторождения западного Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Примерно 80% экспорта казахстанской нефти осуществляется по трубопроводу КТК.