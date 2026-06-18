В Японии завершена медийная кампания по продвижению турецкого лосося

В Японии завершилась рекламная кампания по продвижению турецкого лосося в рамках проекта TURQUALITY «Turkish Salmon from Black Sea».

Как сообщили в Ассоциации экспортеров Восточного Причерноморья (DKİB), рекламная кампания длилась с 24 апреля по 24 мая. Рекламные материалы размещались в ведущем деловом издании Nikkei Online и отраслевых журналах Suisan Keizai.

В заявлении подчеркивается, что в рамках кампании, направленной на повышение узнаваемости турецкого лосося на японском рынке, охват профессиональной аудитории и укрепление восприятия качества продукции, было зафиксировано свыше 1,49 млн запусков видео, более 158 тыс. просмотров видео и свыше 12,8 тыс. полностью досмотренных видеороликов.

Сайт turkishsalmon.org посетили более 2,3 тыс. пользователей, причем география посетителей охватила разные регионы мира.

Кроме того, в адрес ассоциации поступили коммерческие запросы на поставки из ряда зарубежных стран. Организаторы отмечают, что японский рынок — один из самых требовательных в мире по качеству и надкжности продукции, и успешное проведение кампании укрепило узнаваемость турецкого лосося и его брендовую ценность. Продвижение на целевых рынках будет продолжено.