В турецкой Анталье наблюдается оживление гольф-туризма Доход от гольф-туриста в два раза выше, чем от обычного туриста - председатель Ассоциации спортивного туризма Турции

Гольф-поля в туристическом центре Белек в турецкой Анталье входят в число популярных направлений для профессиональных и любительских спортсменов.

Анталья, где в зимние месяцы при снижении общей туристической активности особое внимание уделяется спортивным мероприятиям, смогла распространить туризм на все 12 месяцев года. Помимо моря, пляжей, исторических памятников, природных красот и культурного богатства, город превратился в важный центр гольф-туризма.

Туристический центр Белек в районе Серик, где расположены одни из лучших гольф-объектов Европы, принимает как профессиональных гольфистов, приезжающих в город для участия в международных турнирах, так и туристов, которые приезжают индивидуально, чтобы играть в гольф.

Белек, где в прошлом в рамках получивших широкий международный резонанс спортивных мероприятий, таких как турнир Turkish Airlines Open, принимали ведущих представителей мирового гольфа - Тайгера Вудса, Рори Макилроя, Джастина Роуза и Ли Вествуда, - стал популярным направлением для гольфистов из разных стран, прежде всего из Великобритании.

Это вносит важный вклад в бренд Антальи

Председатель Ассоциации спортивного туризма Турции Нида Кираз в беседе с «Анадолу» заявила, что зимние и весенние месяцы в Анталье проходят весьма продуктивно с точки зрения спортивного туризма.

Обратив внимание на значение престижных соревнований, таких как Turkish Airlines Open 2026, для спортивного туризма, Кираз сказала, что подобные организации вносят важный вклад в бренд Антальи. «Миллионы людей смотрят их в прямом эфире. Кроме того, у гольфистов, участвующих в турнире, миллионы подписчиков. Они делятся с ними тем, что находятся в Анталье. Рекламная ценность, которую это создает, бесценна», - добавила она.

Кираз отметила, что гольф-туризм придает серьезную динамику зимнему туристическому сезону. «Гольф-турист приезжает, оплачивая и проживание, и игру в гольф. Доход, который он приносит, как минимум в два раза выше, чем от обычного туриста. Для постоянной занятости также очень важно, чтобы отели благодаря таким международным спортивным организациям оставались открытыми 12 месяцев в году», - сказала она.

Гендиректор National Golf Club Хасан Джейлан сообщил, что в Белеке на 12-км участке расположены 16 гольф-клубов международного уровня.

По словам Джейлана, это имеет большое значение для гольфистов. Он отметил, что регион Белек имеет преимущества перед европейскими конкурентами с точки зрения качества гольф-полей и отелей, транспортной доступности и климата.

В Белеке за сезон проводится 550 тысяч раундов гольфа

Джейлан рассказал, что за последние два года гольф-туризм набрал серьезные темпы. «Несмотря на войны и кризисы в соседних странах, благодаря безопасности нашей страны, а также незаменимости наших гольф-полей и отелей мы входим в число первых предпочтений туристов. Благодаря таким турнирам, как DP World Tour, в Анталью приезжают лучшие игроки мира. Уже одно это показывает всему миру, насколько важна и надежна Анталья с точки зрения гольф-туризма», - сказал он.

Подчеркнув, что гольф-турист отдельно платит и за проживание, и за игру, Джейлан продолжил, что если не учитывать расходы туриста на одежду и гольф-инвентарь, то только за игру в гольф он в среднем оставляет около 225 евро в день. «В Белеке за сезон проводится 550 тысяч раундов гольфа. Как регион, мы получаем серьезный доход. Это также очень важно с точки зрения притока иностранной валюты в страну. Гольф-туризм играет большую роль и в распространении туризма на все 12 месяцев. В высокий сезон у нас работают 2750 сотрудников. Из них 1750 — это наш основной штат. Если зимой мы заполняем отели, наши сотрудники работают все 12 месяцев. Это обеспечивает именно спортивный туризм. А внутри спортивного туризма самым важным направлением является гольф», - пояснил Джейлан.

Гендиректор добавил, что больше всего гольфистов приезжает в Белек из Великобритании. За ней следуют Шотландия, Ирландия, Германия, Австрия, Швеция, Швейцария, Финляндия и Польша.