В прибрежных районах провинции, прежде всего в Аланье, Газипаше, Манавгате и Серике, выращивают манго, ананасы, папайю, кумкват, питахайю, маракуйю и многие другие тропические фрукты

В турецкой Анталье выращивают 40 видов тропических фруктов В прибрежных районах провинции, прежде всего в Аланье, Газипаше, Манавгате и Серике, выращивают манго, ананасы, папайю, кумкват, питахайю, маракуйю и многие другие тропические фрукты

В Анталье, которая вносит значимый вклад в экономику Турции благодаря развитому сельскому хозяйству, выращивают около 40 видов тропических фруктов — от папайи и манго до питахайи и маракуйи.

В регионе с плодородными землями и благоприятным климатом сельскохозяйственное производство ведется круглый год, а ассортимент выращиваемой продукции постоянно расширяется.

Анталья, лидер Турции по производству овощей и фруктов, наряду с томатами, перцем, огурцами, баклажанами, гранатами и апельсинами играет важную роль и в выращивании тропических культур.

В частности, в прибрежных районах провинции, прежде всего в Аланье, Газипаше, Манавгате и Серике, выращивают манго, ананасы, папайю, кумкват, питахайю, маракуйю и многие другие тропические фрукты.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» глава Управления сельского и лесного хозяйства провинции Анталья Шакир Фырат Эркал сообщил, что продукция, выращенная на плодородных землях региона, поставляется как на внутренний рынок, так и за рубеж.

По его словам, Анталья занимает лидирующие позиции по производству многих сельскохозяйственных культур и является одним из ведущих регионов страны по выращиванию тропических фруктов.

Эркал отметил, что около 50 % всех бананов, производимых в Турции, выращиваются именно в Анталье. При этом объемы производства регулируются с учетом продовольственной безопасности и растущего спроса.

Он подчеркнул, что увеличение объемов производства и расширение ассортимента позволяют сокращать импорт.

«Валюта не уходит за границу. Напротив, мы обеспечиваем валютные поступления, экспортируя выращенную у нас продукцию на зарубежные рынки», — сказал глава управления.

- Наибольшие объемы производства приходятся на бананы и авокадо

Между тем председатель совета директоров компании по выращиванию тропических фруктов в районе Манавгат Шевки Онджель рассказал, что на площади 700 декаров, из которых 400 находятся под тепличными укрытиями, выращиваются бананы, авокадо, манго, ананасы, папайя, карамбола, маракуйя, гуава и еще около 40 видов тропических фруктов.

По его словам, основными культурами являются бананы и авокадо.

Онджель отметил, что бананы остаются самым потребляемым фруктом как в Турции, так и в мире, а авокадо занимает второе место по популярности.

Кроме пищевой промышленности, авокадо широко используется в медицинской и косметической сферах, указал он.

Предприниматель сообщил, что бананы собирают круглый год, тогда как сроки сбора урожая авокадо, манго и других культур зависят от сорта.

По его словам, интерес к тропическим фруктам в Турции продолжает расти.

«Внутренний спрос очень высокий, и каждый год потребление увеличивается примерно на 15–20 %», — отметил он.

Главной задачей производителей является сокращение импорта и удовлетворение внутреннего спроса за счет отечественной продукции, - добавил он.