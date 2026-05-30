В турецкий Кушадасы прибыли более 9 тыс. туристов на борту четырех круизных лайнеров
İbrahim Uzun, Olga Keskin
30 Май 2026•Обновить: 30 Май 2026
АЙДЫН
Курортный город Кушадасы в турецкой провинции Айдын принял 9 125 туристов, прибывших на борту четырех круизных лайнеров.
Кушадасы является одним из ведущих круизных направлений Турции на побережье Эгейского моря.
В Ege Port пришвартовались лайнеры Enchanted Princess под флагом Бермудских островов, Brilliance of the Seas и Marella Discovery 2 под флагом Багамских Островов, а также Celestyal Discovery под флагом Мальты.
Большинство пассажиров, прибывших в Кушадасы на этих судах, составили туристы из США.
Часть гостей посетила античный город Эфес и расположенный неподалеку Дом Богородицы. Другие предпочли прогуляться по центру города и заняться покупками.