В турецкий Кушадасы прибыли более 9 тыс. туристов на борту четырех круизных лайнеров Кушадасы является одним из ведущих круизных направлений Турции на побережье Эгейского моря

Курортный город Кушадасы в турецкой провинции Айдын принял 9 125 туристов, прибывших на борту четырех круизных лайнеров.

В Ege Port пришвартовались лайнеры Enchanted Princess под флагом Бермудских островов, Brilliance of the Seas и Marella Discovery 2 под флагом Багамских Островов, а также Celestyal Discovery под флагом Мальты.

Большинство пассажиров, прибывших в Кушадасы на этих судах, составили туристы из США.

Часть гостей посетила античный город Эфес и расположенный неподалеку Дом Богородицы. Другие предпочли прогуляться по центру города и заняться покупками.