В Стамбуле состоялась панельная дискуссия на тему «Женщины в бизнесе» с участием королевы Бельгии Матильды Отношения между Турцией и Бельгией подкрепляются прочной экономической основой и крепкими деловыми связями в широком спектре отраслей - Эрдал Бахчиван

В рамках визита бельгийской экономической миссии, возглавляемой королевой Бельгии Матильдой, и организованной при поддержке İSO состоялась «Панельная дискуссия по вопросам экономического участия женщин и прав женщин в деловом мире», при участии министра по делам семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гёкташ, председателя правления İSO Бахчивана, делегации во главе с Матильдой и многочисленных гостей.

В своем выступлении на открытии панели председатель палаты отметил, что глобальная экономическая обстановка становится все более неопределенной из-за важных геополитических событий, и заявил, что экономические решения теперь формируются не только с учетом рыночных условий, но и на основе принципов устойчивости, предсказуемости и доверия.

Подчеркивая, что в условиях постоянной эволюции цепочек поставок, инвестиционных приоритетов и бизнес-стратегий прочные партнерские связи и крепкие корпоративные отношения становятся ценнее, чем когда-либо, он добавил: «Особое значение имеют прочные связи между Турцией и Бельгией, уходящие корнями в начало XIX века. Сегодня эти отношения подкрепляются прочной экономической основой и крепкими деловыми связями в широком спектре отраслей. Война на Ближнем Востоке и недавняя пандемия показали всему миру, насколько жизненно важны безопасные и устойчивые цепочки поставок. В ходе этого процесса Турция еще раз доказала, что является одним из самых надежных экономических партнеров Европы благодаря своей мощной и устойчивой производственной инфраструктуре».

Мы рассматриваем женщин как нашу главную силу в развитии производства и экспорта Турции

Эрдал Бахчиван указал на необходимость переосмысления отношений между Турцией и Европейским союзом (ЕС) не только с точки зрения технических вопросов, но и на основе общего видения будущего.

«Мы хотим, чтобы как можно скорее была подготовлена конкретная дорожная карта для процесса вступления Турции в ЕС, в первую очередь с учетом модернизации Таможенного союза. Я хотел бы особо подчеркнуть, что поддержка Бельгии, которая является, так сказать, сердцем Европейского союза, в этом процессе имеет огромное значение и большую важность», - сказал он.

По его словам, палата ставит перед собой цель повысить производственный потенциал промышленности. В рамках этой цели они приняли подход «устойчивого производства» и рассматривают устойчивость как одну из своих приоритетных задач.

«В этом контексте мы рассматриваем расширение прав и возможностей женщин не только как социальную проблему, но и как вопрос, напрямую связанный с экономической мощью, институциональным потенциалом, инклюзивным ростом и долгосрочной конкурентоспособностью. Увеличение роли женщин в производстве, предпринимательстве, лидерстве и процессах принятия решений является ключом к реализации экономического потенциала стран. Мы рассматриваем женщин как нашу главную силу в развитии производства и экспорта Турции. Мы с удовлетворением приветствуем и поддерживаем растущую роль женщин в нашей промышленности», - добавил он.

Международный диалог и сотрудничество имеют огромное значение для укрепления положения женщин во всем мире, Бахчиван подчеркнул, что опыт Бельгии в области стимулирования инклюзивного роста, поддержки инноваций и укрепления позиций женщин в деловом мире открывает ценные перспективы.

Он выразил уверенность в том, что углубление взаимодействия между учреждениями откроет новые возможности для сотрудничества, обмена информацией и совместных инициатив, и добавила, что надеется, что сегодняшняя встреча внесет плодотворный вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами.