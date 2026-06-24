Власти регионов заявляют о достаточных запасах топлива, однако принимают меры для недопущения искусственного дефицита

В Самарской области РФ и Адыгее ввели ограничения на продажу топлива Власти регионов заявляют о достаточных запасах топлива, однако принимают меры для недопущения искусственного дефицита

Временные лимиты на продажу топлива вводятся в Самарской области РФ с целью нормализации ситуации. Об этом сообщил департамент информационной политики региона по итогам проведенного губернатором Вячеславом Федорищевым совещания по вопросу обеспечения жителей, предприятий и отраслей экономики топливом.

«Ситуация в регионе остается стабильной. Вместе с тем мною принято решение о введении двухнедельных лимитов на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей: бензина до 40 литров, дизеля - до 100 литров. Кроме того, с целью нормализации ситуации мы приняли решение по введению ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости», - приводят слова губернатора ТАСС.

Отмечается, что если ситуация будет стабилизироваться более быстрым темпом, то введенные меры отменят раньше.

По информации департамента информполитики, Федорищев подчеркнул, что временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики: сельского хозяйства, промышленности, работы городских и специальных служб. При этом сообщается, что все АЗС работают.

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Между тем глава республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что провел заседание оперативного штаба, на котором были обсуждены вопросы топливообеспечения.

«Поставки в регионе осуществляются в штатном режиме, запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков находятся на нормативном уровне. Оснований для перебоев с обеспечением нет», - сказал он.

При этом, по словам Кумпилова, в последнее время наблюдается повышенный спрос на автозаправках. «В ряде случаев он носит ажиотажный характер, что приводит к быстрому выкупу топлива на отдельных АЗС, образованию очередей и формированию искусственного дефицита», - отметил он.

«Для стабилизации обстановки в Адыгее вводятся временные ограничения на объем заправки легковых автомобилей. Эти меры направлены на равномерное распределение топлива», - сообщил глава региона.

На фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России многие из них были выведены на плановый ремонт, тогда как российское правительство периодически прибегает к ограничениям на экспорт топлива с целью обеспечения стабильности на внутреннем рынке. В последнее время ограничения на продажу топлива вводились в различных регионах страны, включая Москву.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российское правительство принимает необходимые меры для контроля ситуации на топливном рынке.

Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что рассматривается возможность запрета экспорта дизельного топлива в зависимости от ситуации на внутреннем рынке.

Между тем президент России Владимир Путин поручил кабмину минимизировать последствия атак ВС Украины на объекты российской инфраструктуры.

«Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.